Diciassette secoli dal Concilio di Nicea: a Soverato un incontro con il Vescovo Serafino Parisi

Un viaggio lungo diciassette secoli per esplorare le radici della cristianità e il legame indissolubile tra Roma e Costantinopoli. È questo il cuore dell’atteso incontro culturale che si terrà venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

L’evento, inserito nel programma del XXXI Anno Accademico (2025/2026) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, promette di essere un momento di altissimo profilo intellettuale e spirituale per la cittadinanza.

Il tema: Tra Teologia e Storia

Al centro della serata ci sarà la relazione dal titolo: “A diciassette secoli da Nicea: Roma e Costantinopoli fra teologia e storia”

Il tema richiama l’eredità del Concilio di Nicea del 325 d.C., un evento spartiacque che ha definito i dogmi fondamentali della fede cristiana e ha segnato profondamente i rapporti politici e religiosi tra l’Occidente e l’Oriente.

Relatori d’eccezione

L’approfondimento sarà affidato a S. E. R. Mons. Serafino Parisi, Vescovo di Lamezia Terme. Noto per la sua profonda preparazione accademica e biblica, Mons. Parisi guiderà il pubblico nell’analisi delle dinamiche storiche e teologiche che hanno unito e, talvolta, allontanato le due grandi “capitali” della cristianità.

L’introduzione della serata sarà curata dal Prof. Ulderico Nisticò, figura di riferimento del panorama culturale locale, che contestualizzerà l’importanza del tema nel quadro della storia calabrese e mediterranea.

Un invito alla partecipazione

La Libera Università Popolare, intitolata proprio a Cassiodoro — figura simbolo del dialogo tra culture e della conservazione del sapere — rinnova con questa iniziativa il suo impegno nella promozione della cultura sul territorio.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori sottolineano che la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Un’occasione preziosa non solo per gli appassionati di storia, ma per chiunque voglia comprendere meglio le basi della nostra civiltà.