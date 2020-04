Die Welt, l’Europa disUnita, il MES e la mafia

“Giuseppi” Conte è partito per la guerra dei coronabond, ed è tornato subendo il MES; cioè, l’Europa ci presta i soldi, in buona parte nostri, e noi paghiamo interessi, e rischiamo una troika tipo Grecia. Complimenti al governo 5st – PD e al 95% di giornali e tv che lo sostengono.

Avrebbe fatto meglio il governo Conte 1, con 5 stelle e Lega? Non possiamo saperlo, perché l’8 agosto 2019 Salvini è stato colto da un virus che non viene dalla Cina 2020, ma da Firenze del XVI secolo, il machiavellismo, ovvero s’incartò per eccesso di furbizia. Aveva ragione Occam, però non gli dà mai retta nessuno.

L’Europa disUnita dei banchieri, dunque, non sa cosa inventarsi, pur di negare aiuto all’Italia. Premessa: l’Italia merita di essere trattata da sguattera, perché è dal 1943 che fa la sguattera, e arrangia i lussuosi vestiti usati della padrona e gli abbondanti avanzi del cibo. E tutte le volte che “ce lo chiede l’Europa”, l’Italia ha messo tasse, rinviato pensioni, chiuso ospedali, affamato le persone, arricchito pochissimi ricchi e impoverito i poveri…

È anche vero, però, che l’Italia è dal 1946 che fa la carne di porco, con debiti alle stelle: tanto c’era il Muro di Berlino, e il pericolo comunista, e gli Americani ci mandavano pacchi di pasta preelettorali: letteralmente. Poi il Muro l’hanno buttato giù… o, secondo i politicamente corretti, “è caduto”; e addio Carnevale italiano.

Ma oggi c’è il virus; e, in attesa di un vaccino da qui a chissà quando, dobbiamo chiudere industrie, negozi e campi. E poi scopriamo che un fabbrica tedesca di automobili è sì in difficoltà, però solo perché alcuni pezzi vengono dall’Italia, e la fabbrica non lavora. Quindi, l’Italia è chiusa e la Germania no? Curiosa, questa pandemia: la parola greca è formata da pas (ogni) e demos (popolo); e invece pare che non sia affatto pas, ma uno sì e uno no?

Comunque, l’Italia ha bisogno di soldi, e cosa s’inventa, il giornale tedesco Die Welt? Ma è banale: la mafia. Niente soldi all’Italia, scrive questo foglio “buono per incartare gli sgombri morti” (Catullo), perché se no i soldi finiscono alla mafia. Ora, che ne sa, questo giornale che esce ad Amburgo? Chi gliel’ha detto, che in Italia c’è la mafia? Ovvio: gli antimafia segue cena e di professione, una genia la cui peggiore disgrazia sarebbe che sparisse la mafia o per un colpo di bacchetta magica… o per colpi e colpi di un prefetto Mori! Gliel’ha detto, a Welt, qualche italiano intellettuale con la faccia da morto, per far sapere che tutti gli Italiani sono mafiosi tranne lui che, con i suoi libri, combatte la mafia, che, essendo analfabeta, non li legge. Il cretese Epimenide dice che tutti i cretesi sono bugiardi: ahahahah!

Ora vedremo se Giuseppi almeno distribuisce davvero quei soldi presi ad usura, o non finiscono in qualche cassetto di burocrati troppo ciuchi e pavidi anche per rubarli. O chi non muore di virus, rischia presto di morire di fame. La crisi cresce veloce in modo esponenziale; la ripresa, se e quando ci sarà, sarà aritmetica e lenta.

Ripeto che l’Italia dovrebbe emettere BOT circolari, cioè moneta: già, se fosse sovrana, l’Italia, e non serva. Intanto prende euro a strozzo.

Ulderico Nisticò