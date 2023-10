Dimensionamento scolastico, intervista alla dirigente che ha scritto al Ministro Valditara

L’applicazione della normativa sul dimensionamento scolastico ha generato molta confusione sul piano interpretativo. Abbiamo intervistato la preside Antonella Mongiardo, che ha scritto al ministro Valditara, per esprimere le proprie perplessità sull’applicazione delle norme da parte della politica locale.

Lei ha parlato, addirittura, di un equivico sui numeri delle dirigenze da sopprimere.

Intanto, precisiamo che già la parola “dimensionamento” è stata fraintesa da molti, che l’hanno considerata sinonimo di soppressioni. In relatà, dimensionamento significa riorganizzazione della rete scolastica, che può avvenire mediante istituzione, aggregazione, fusione o soppressione di scuole. E’ stato equivocato il punto delle linee guida in cui si dice che devono essere “soppresse 79 autonomie”. Nelle linee guida, viene usata la parola “autonomia” per indicare una istituzione scolastica, ma, evidentemente, non nel senso di scuola autonoma ai sensi della legge 111 del 1111, cioè sede di DS e DSGA. Basta, infatti, incrociare i dati contenuti nelle linee guida con i dati statistici del ministero. Nel documento regionale, si legge: “Il numero delle autonomie riconosciute alla Regione Calabria per l’a.s. 2014/25 (…) è pari a 281, contro le 360 dell’anno precedente. Dunque, il documento parla di 360 autonomie presenti in quest’anno scolastico 2023/24, ma è evidente che queste 360 non siano da intendersi come scuole normodimensionate, in quanto l’Ufficio statistico del Mininstero dell’istruzione parla, per quest’anno, di 365 istituzioni scolastiche in totale, compresi 5 CPIA, comprese le scuole con meno di 500/300 alunni e le scuole con numero di alunni compre tra 500 e 600 (300 e 400). Dunque 360 (escludendo i 5 CPIA) sono tutte le scuole. E, perciò, quando nelle linee guida si legge “79 autonomie da sopprimere”, non significa che vanno soppresse 79 scuole autonome (con DS e DSGA), ma che vanno soppresse 79 scuole.

Da Linee Guida Regione Calabria:

Da tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023

Ufficio statistico MIM:

Secondo Lei, queste 79 scuole sono quelle in reggenza?

Secondo me sono le scuole che, dal prossimo anno, non avranno più le condizioni per il mantenimento dell’autonomia scolastica previste dalla legge 111 del 2011, cioè tutte le scuole con meno di 600 alunni (o 400 nelle piccole isole, comuni montanti e territori caratterizzate da specificità etniche e linguistiche), comprese le scuole con un numero di alunni compreso tra 500 e 600 (300-400) che fino a quest’anno hanno mantenuto l’autonomia scolastica grazie all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha consentito una deroga alla legge 111 del 2011. E infatti, come si vede dalle tabelle, queste scuole sottodimensionate dal prossimo anno saranno proprio 79.

A tal proposito, il ministro ha più volte chiarito che la soppressione debba avvenire mediante l’eliminazione delle reggenze. Si riportano alcune dichiarazioni tratte dai media.

Dal sito Tuttoscuola: “Va anche precisato che il piano del MIM prevede “la riduzione progressiva delle reggenze (sino all’eliminazione) attribuite ai Dirigenti Scolastici e della prassi dei DSGA condivisi tra più scuole, con il miglioramento dell’efficienza amministrativa e gestionale”.

Nel question time al Senato del 1° giugno il ministro Giuseppe Valditara ha detto: “Non si tratta di chiudere scuole ma di razionalizzare le istituzioni giuridiche (scolastiche – n.d.r.). Sono 860 le reggenze, le eliminiamo e razionalizziamo, facendo sì che l’offerta sul territorio sia coerente, le risorse rimarranno a quelle scuole e l’offerta, dato il coinvolgimento delle Regioni, si modellerà a seconda delle esigenze dei singoli territori”.

A onore del vero, se si considera che le istituzioni scolastiche sottodimensionate, per legge prive di titolare, sono 490, le reggenze di cui ha parlato il ministro comprendono, quindi, 370 istituzioni “normali”, in cui il titolare è assente per distacco, mandato parlamentare o amministrativo o per motivi di salute. Si tratta, pertanto, di reggenze che continueranno ad esistere, anche se normo-dimensionate e con proprio titolare.

In ogni caso la riduzione delle reggenze può avvenire in due modi: affidando gli istituti scolastici coinvolti a un dirigente scolastico di nuova nomina (quindi conservando in vita l’istituzione scolastica), oppure accorpando l’istituto oggi in reggenza ad altro istituto (quindi cancellando l’istituzione scolastica oggi retta da un reggente), magari proprio a quello dell’attuale reggente”.

Ma la legge 111 del 2011, che stabiliva la soglia minima di 600 per l’autonomia scolatica è stata abrogata dalla legge di bilancio?

Non mi risulta che sia mai stata abrogata, né esplicitamente, né implicitamente. Se è così, chiedo quale passaggio della nuova disciplina abbia abrogato la L. 111. Anzi, mi risulta, al contrario, che le norme vigenti richiamino di continuo la L. 111 e i suoi parametri dimensionali. Sarebbe molto strano, questo, se questi parametri fossero stati abrogati.

E, comunque, a mio parare su questo aspetto si dovrebbe fare chiarezza, perché il messaggio che sta circolando è che non esista più un limite minimo di alunni per l’autonomia scolastica, ma che le regioni possano decidere di togliere l’autonomia a scuole sopra i 600 alunni e lasciarla a scuole con 200 alunni. Le regioni hanno competenza sulla riorganizzazione della rete scolastica, ma non possono stabilire il limite minimo per l’autonomia scolastica, che è competenza dello Stato. Tant’è vero che proprio su questi parametri si calcola l’organico dirigenziale.

Anche nelle linee guida regionali, si legge nel paragrafo “Dimensionamento della rete scolastica A.S. 2024/2025 applicando i parametri dimensionali 600 – 400: “Secondo la nuova disciplina il contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori SGA è stato determinato sulla base di un coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1000 stabilito annualmente in maniera tale da rendere minima la differenza a livello nazionale tra il numero di sedi attivabili con la nuova disciplina e quello prevedibile applicando il parametro dimensionale 600 (400) in modo da garantire che nell’anno scolastico

2024/2025 ciascuna Regione abbia un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione dei precedenti parametri dimensionali e comunque garantendo sempre che il numero dei sedi siaalmeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico».

E a proposito degli omnicompresivi, si legge: “Gli istituti omnicomprensivi già esistenti in ogni caso non potranno avere di norma un numero di alunni inferiore a 600”.

Ma cosa dice esattamente la legge di bilancio 2023?

La legge di bilancio 2023, L. n°197 del 29 dicembre 2022, art 1, c. 557 recita: “All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche’ della necessita’ di salvaguardare le specificita’ delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto e’ trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo’essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita’ degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita’ di salvaguardare le specificita’ delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, nonche’ da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei commi 5 e 5-bis.

A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente».

Cosa deduciamo da queste norme?

La legge di bilancio definisce i criteri per definire il contingente organico dirigenziale, cioè il numero di sedi dotate di direnze autonome, facendo sempre riferimento ai parametri della legge 111 del 2011 ( commi 5 e 5 bis dell’

art. 19 D.L. 98 del 2011 (convertito con modificazioni nella legge 111 del 2011)

Ciò implica, indirettamente, che questi parametri dimensionali non sono stati affatto abrogati. Anzi, è stata abrogata, se mai, la norma che fino a quest’anno ha previsto una deroga a questi parametri, cioè l’Art. 1, c. 978 L. 178 del 2020 (cosiddetto salvaistituti).

In particolare, stabilisce che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto di certi paratri, nonche’ della necessita’ di salvaguardare le specificita’ delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, sono definiti dal Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto (art. 5 quater).

Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000 (art. 5 quinquies).

Poiché non si è tenuta la Conferenza unificata, è stato emanato il decreto interministeria mim/mef 0000127 del 30-06-2023 che all’art. 1 recita : “Nell’anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale previsto dall’articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n°98 “, cioè 600 alunni (400 nei comuni montani, piccole isole e territori caratterizzati da specificità culturali, etniche e linguistiche.

Il decreto stabilisce, inoltre, che per l’anno scolastico 2024/25 l’organico dirigenziale deve essere calcolato sulle sedi autonome in base ai parametri della legge 111 del 2011. E puntualizza che per il prossimo anno deve essere garantito un numero di sedi almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.

2. Nell’anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale previsto dall’articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell’anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell’anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell’anno scolastico 2026/2027.

In Calabria cosa è previsto per il prossimo anno?

Nella tabella allegata al D.I. si legge che il dato relativo alla Calabria è 281, cioè saranno 281 le sedi dirigenziali (e di DSGA) in base ai parametri dimensionali della legge 111 da garantire il prossimo anno.

Questo numero, in base al D.I. fornisce il numero delle sedi normodimensionate ai sensi della L.111.

Se, dunque, dal numero totale di istituzioni scolastiche per l’a.s. 2023/24 (360) si toglie 281 si ottiene 79, cioè le sedi con meno di 600 unità.

Questi sono i dati. Ora, è chiaro che è competenza delle Regioni riorganizzare la rete scolastica garantendo procedendo con istituzioni, fusioni o soppressioni, ma per l’anno prossimo dovranno garantire 281 dirigenze scolastiche. Se in Calabria verranno soppresse 79 sedi autonome, non si potranno mai bilanciare queste sedi perse con 79 sedi sottodimensionate. E’ un’evidenza aritmetica. Ecco perché, a mio parare, fermo restando che non credo proprio si possa mantenere l’autonomia ad una scuola sottodimensionata ai sensi della l.111 del 2011 (cioè con meno di 600/400), ne consegue che per far quadrare i conti non si può far altro che procedere con gli accorpamenti di queste sedi sottodimensionate, tenendo presenti i parametri di 900-1000 forniti dalle linee guida. Da tenere presente anche il punto 6 del D.I.: “Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione”.

Ora, secondo me, se ci si attenesse a queste norme e criteri, con gli opportuni adattamenti alle singole situazioni territoriali, si raggiungerebbero serenamente tutti gli obiettivi: garantire 281 sedi dirigenziali, ridurre le reggenze ed evitare i dirigenti soprannumerari, parte sarebbero assorbiti in organico dai pensionamenti e gli altri andrebbero sulle nuove istituzioni scolastiche. in fondo, la ratio della nuova disciplina sarebbe proprio eliminare le reggenze, come ha chiarito lo stesso Ministro Valditara. E anche nelle linee guida si legge: “L’istituto della reggenza rappresenta una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti connesse alla gestione dell’organico da parte dell’USR e non utilizzabile per attivare ulteriori autonomie rispetto al contingente di DS assegnato”.

I dirigenti scolastici non sono stati coinvolti nel dimensionamento, ma avrebbero dovuto esprimere un proprio parere?

Riporto quanto scrito nelle Linee Guida regionali: “Le Istituzioni scolastiche partecipano alle conferenze d’ambito indette dalla province ed esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante (…).

In particolare, le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria: attivano la concertazione territoriale (comma 66 dell’art. 1 L. 197/2015) con l’organizzazione di Conferenze d’ambito che prevedono la partecipazione del Presidente della Provincia o un suo delegato, che le presiede e le convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento o loro delegati, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato, dei Dirigenti scolastici o loro delegati; acquisiscono le proposte deliberate dai Comuni con riferimento al I ciclo; acquisiscono i pareri deliberati dalle scuole secondarie di secondo grado; acquisiscono le osservazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria; definiscono e approvano il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell’offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con proprio motivato atto formale, che deve evidenziare gli incontri e i pareri espressi, le proposte non accolte e le relative motivazioni; trasmettono alla Regione il Piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e il Piano provinciale/metropolitano dell’offerta formativa nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.