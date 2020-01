Dimenticano pentola su gas, coppia di anziani coniugi salvata da maresciallo dei carabinieri

Una coppia di anziani coniugi è stata tratta in salvo a Scigliano, in provincia di Cosenza, da un maresciallo dei carabinieri intervenuto a seguito dell’incendio per cause accidentali del loro appartamento.

I due, un ottantunenne e la moglie di 71, erano usciti di casa dimenticando una pentola con alcune pietanze lasciata a cuocere sul fornello a gas della cucina. Rientrati a casa in preda al dubbio è stata la donna, dopo avere aperto la porta, ad essere colta di sorpresa dalle fiamme che si erano propagate.

L’anziana ha tentato di domare le fiamme ma è stata costretta a uscire di casa mentre le urla del marito allertavano i vicini. Un maresciallo della vicina caserma attirato dalle richieste di aiuto si è recato sul posto portando due estintori.

Il sottufficiale ha condotto i due anziani all’esterno dell’edificio e poi ha spento le fiamme che sono state poi definitivamente estinte anche con l’uso di asciugamani bagnati. I vigili del fuoco hanno confermato l’accidentalità del rogo. I due anziani sono in buone condizioni.