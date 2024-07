Dimenticata in auto sotto il sole, muore una bimba di solo un anno

Tragedia della distrazione a Marcon, in provincia di Venezia.dove una bimba di solamente un anno mesi è morta asfissiata dal gran caldo mentre era chiusa nella macchina di famiglia. Il padre di Mogliano è andato a lavorare a Marcon, in un’azienda di via Pialoi, area industriale.

Ha chiuso l’auto senza ricordarsi che aveva la bambina (probabilmente avrebbe dovuto lasciarla all’asilo). A dare l’allarme è stato proprio l’uomo che, una volta ritornato nel posteggio, si è reso conto di quanto era avvenuto.

L’ambulanza è giunta sul posto dopo pochi minuti ma per la piccola, nonostante una disperata corsa in pronto soccorso, non c’era più nulla da fare. Oggi le temperature nella località veneta sono arrivate a toccare i 34 gradi circa.

L’azienda sanitaria locale non ha voluto rivelare ulteriori dettagli per tutelare la famiglia, che sta ricevendo sostegno psicologico. Nel frattempo la polizia ha avviato un’inchiesta, anche se in un comunicato il dipartimento di polizia parla di «tragico incidente».

Gli investigatori stanno indagando sugli eventi che hanno portato alla morte della piccola, in quanto non è ancora chiaro quanto a lungo la bimba sia rimasta in auto. Ma nel pomeriggio di ieri, quando si è consumato il dramma, si sono registrati 34 gradi di temperatura massima all’aperto.

Purtroppo, con l’arrivo del caldo, le notizie di bambini lasciati soli in auto sotto al sole, sono sempre più frequenti e la maggior parte di loro vengono ritrovati morti dopo alcune ore. Come i bambini, a rischio sono anche gli animali, in poche parole tutti coloro che non sono in grado di difendersi e che si fidano di chi li lascia in queste situazioni.

Negli ultimi 10 anni nel mondo sono quasi 700 bambini morti per ipertermia. Una recente indagine ha inoltre rivelato che circa il 20% dei genitori ha dimenticato nel veicolo proprio figlio, anche solo per un minuto.

Una situazione che può rapidamente diventare pericolosa, dal momento che la temperatura in un’auto lasciata al sole può salire di 10-15 gradi ogni quarto d’ora, fino a raggiungere i 50 gradi.

E questo anche se la colonnina di mercurio all’esterno tocca a malapena i 25 gradi. Ogni volta che la cronaca riporta questo tipo di tragedie, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sembra impossibile che possa succedere.

Eppure i casi di bambini piccoli che muoiono dimenticati in auto sui sedili o legati al seggiolino non sono così rari e capitano in famiglie normalissime ed a genitori apparentemente impeccabili e incapaci di fare del male ai propri figli.