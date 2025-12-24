Dimissioni in blocco dal Consiglio Comunale del gruppo Alternativamente Davoli

Il gruppo consiliare di minoranza ALTERNATIVAMENTE Davoli, con profondo senso di responsabilità ed evidente rammarico, comunica ufficialmente la decisione di rassegnare le dimissioni in blocco dal Consiglio Comunale.

Si tratta di una scelta sofferta che ci porta, dopo una lunga e attenta riflessione, ad assumerla nella piena consapevolezza del ruolo istituzionale che abbiamo avuto l’onore di ricoprire nel corso di questi cinque anni.

Non si tratta di una decisione impulsiva né dettata da logiche estranee all’interesse pubblico, da noi posto sempre al centro di ogni azione, ma una determinazione resa necessaria dal senso del dovere e dalla responsabilità che abbiamo sempre garantito nei confronti della collettività e del nostro amato paese.

Sin dal primo giorno del nostro insediamento in Consiglio Comunale abbiamo consapevolmente messo da parte la naturale competizione politica che ha segnato la campagna elettorale, orientando la nostra azione esclusivamente verso lo sviluppo del paese e il benessere di tutti i cittadini.

Abbiamo sempre agito nel rispetto di tutti, proprio perchè riteniamo che l’interesse collettivo non ha colore politico.

Con questo spirito abbiamo fornito il nostro contributo all’azione amministrativa, con umiltà e lealtà istituzionale, avanzando suggerimenti e partecipando attivamente ai lavori consiliari, dichiarandoci favorevoli per tutte le proposte ritenute coerenti con l’interesse generale.

Al contempo, sempre nel rispetto del nostro ruolo e della dialettica democratica, abbiamo fermamente espresso dissenso e votato negativamente su alcune decisioni, convinti che il confronto rappresenti un assoluto valore e non un ostacolo per la buona amministrazione.

Durante tutto il nostro percorso consiliare la nostra presenza è stata costante, responsabile e trasparente. Tuttavia, i recentissimi eventi emersi e resi pubblici impongono una riflessione profonda.

Il nuovo contesto venutosi a creare non ci consente di proseguire serenamente un percorso politico fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla condivisione di principi, da sempre ritenuti imprescindibili.

Nel rispetto delle persone e delle istituzioni, senza alcun diritto di giudizio, scegliamo consapevolmente di non entrare nel merito delle vicende emerse, lasciando ogni valutazione a chi avrà il compito e l’onere di approfondire quanto accaduto.

Siamo consapevoli che questa nostra decisione possa non essere totalmente condivisa, così come non lo è stato il nostro modo di interpretare il ruolo di consiglieri comunali.

Ma una cosa è certa, ogni nostra azione è stata guidata esclusivamente dall’amore per il nostro paese e dal rispetto dovuto indistintamente a tutti i cittadini.

Per il medesimo motivo, con forte senso di responsabilità e con sincero rammarico, rassegniamo le nostre immediate dimissioni da consiglieri comunali.

Una scelta di coscienza, prima ancora che politica, assunta senza finalità polemiche ma con l’auspicio che possa contribuire a una riflessione più ampia, anche da parte di chi sarà chiamato a valutare il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

Lo facciamo, come detto, nel silenzio della polemica e nella fermezza dei valori, con la serenità di chi sa di aver sempre agito nell’esclusivo interesse della comunità e per l’amore di Davoli.

Proprio perché il nostro legame con il paese non si esaurisce con le dimissioni, con immutato senso di appartenenza e di responsabilità civica, accompagniamo questa scelta con un ultimo gesto concreto a favore della comunità, donando un ulteriore defibrillatore, che si aggiunge a quello già consegnato all’inizio del nostro percorso, precisando che questa seconda iniziativa è stata già da tempo integralmente sostenuta dal consigliere Benedetto Primerano.

Con l’obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più cardioprotetto e attento alla tutela della vita, chiederemo l’installazione del dispositivo sul lungomare, luogo di forte aggregazione, soprattutto nel periodo estivo.

Con questo gesto rinnoviamo il nostro rispetto per l’intera comunità, sicuri che ogni scelta compiuta trovi ragione nell’amore per Davoli e i davolesi.

Con sentito ringraziamento verso i cittadini per la fiducia accordata e coloro con i quali abbiamo condiviso questo percorso istituzionale.

Simone Corapi

Manuela Frustaci

Benedetto Primerano

Vittorio Gualtieri