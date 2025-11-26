Dimissioni Tridico, Bruno: «Il prof continuerà ad essere riferimento per tutta la Calabria in Europa»

“Non possiamo che ringraziare Pasquale Tridico per il suo impegno, profuso in un momento difficilissimo per la nostra regione e pilotato da Occhiuto in modo tale da azzerare il dibattito politico e democratico, riducendolo ad una personalissima sfida contro i suoi alleati”. È quanto afferma il consigliere Enzo Bruno, capogruppo della lista Tridico Presidente.

“A Tridico, venuto quest’estate in vacanza e ritrovatosi candidato alla presidenza della Regione quando i calabresi erano ancora sotto l’ombrellone, non possiamo che essere grati per aver allestito un programma basato sul welfare moderno e progressista, illustrato in un tour estivo che ha attraversato centocinquanta comuni – afferma ancora Bruno -.

“Ieri mattina ha condiviso con tutti noi consiglieri regionali di opposizione di aver depositato le sue dimissioni da membro della massima assise calabrese, optando per il Parlamento Europeo, in cui sarà certamente un punto di riferimento per noi e per la Calabria tutta e dove sta facendo un importantissimo lavoro”.

“Tra l’altro se si dimettesse da europarlamentare la nostra regione perderebbe il seggio a beneficio di un campano, mentre così il suo scranno a Palazzo Campanella sarà occupato da una collega del M5S di Crotone, Elisabetta Barbuto. Nel suo messaggio di commiato Pasquale Tridico ci ha invitati a continuare a fare squadra, anche attraverso l’intergruppo, apprezzato molto dall’elettorato ed ha anche preannunciato che coi partiti di riferimento, M5S, Pd, Avs, Casa Riformista ed altre forze progressiste avvierà gli stati generali del centrosinistra”.

“Noi siamo convinti che il prof. Tridico continuerà a fare opposizione serrata, dura ma costruttiva, al peggior centrodestra della storia della Repubblica, tra le cui fila c’è chi si permette di offendere le istituzioni come se fosse un qualsiasi tifoso, a difesa della corporazione di Occhiuto, senza alcun raziocinio e approccio critico alla realtà”, conclude Bruno.