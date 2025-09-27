Dipartimento Sud: un passo verso Ausonia?

A Luigi Sbarra viene affidato il Dipartimento Sud, con funzioni, di fatto, ministeriali; e il compito di coordinare la ZES (Zona Economica Speciale). Sbarra, calabrese di Pazzano, viene da un sindacalismo non ideologico e non genericamente ribellistico, del resto pesantemente sconfitto 28 a 72% ai recenti referendum. Penso sia persona sensata e fattiva, quindi possa fare qualcosa per il Meridione.

Per il Meridione, tanti nei secoli hanno proposto di fare qualcosa; i più dei benefattori erano forestieri, e non lo dico per anagrafe, dico per mentalità: quelli che s’inventarono la frammentazione dei campi di grano in “quote”, quelli che hanno riempito la Calabria di SIR, Isotta Fraschini, Saline e migliaia di capannoni vuoti solennemente inaugurati da autorità civili militari religiose, erano in buona parte meridionali di nascita; però la loro mentalità era settentrionale: e i risultati sono stati devastanti.

Ora spero che Sbarra sia calabrese e meridionale non perché nato a Pazzano, ma per conoscenza reale del territorio. E, spero ancora di più, che se ha bisogno di informazioni, le cerchi in Calabria 2025 e non sui libri dei viaggiatori stranieri del XVIII e XIX secolo; o degli sbarcatori di Ulisse e “scopritori” del conosciutissimo re Italo; o degli intellettuali piagnoni segue cena e cittadinanza onoraria. Serve dunque la conoscenza effettuale del Meridione.

La prima conoscenza è che il Meridione ha una storia millenaria d’integrazione di produzione e commercio; e che va ripresa. Lo proponiamo da anni, e lo ripetiamo al Dipartimento Sud e alla ZES. Occorre una Regione sola dal Molise alla Calabria, con Puglia Basilicata Campania. Regione unica, che io chiamo Ausonia: ma il nome è l’ultimissimo dei problemi.

Conta che avremmo una Regione di 70.000 kmq e 12 milioni di abitanti; e con potenzialità di agricoltura, allevamento, media industria, turismo. Turismo non limitato a meno di un mese di bagnanti, e molto più variegato e professionalmente organizzato.

E serve una cultura meridionale per il Meridione.

Restiamo in attesa delle prime mosse del Dipartimento di Sbarra.

Ulderico Nisticò