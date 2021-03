Dirigente scolastico “obbliga” i docenti a vaccinarsi: “È un fatto molto grave”

“Con sgomento e non senza un piglio di irritazione abbiamo letto la circolare del dirigente scolastico del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, dottoressa De Filippis che, dopo aver specificato che l’Asp ha richiesto l’elenco del personale in servizio per programmare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 – e invitato lo stesso personale a manifestare la propria volontà di vaccinarsi – con riflesso pavloviano e in modo totalmente illegittimo scrive che ‘chi dovesse rifiutare di sottoporsi alla vaccinazione potrebbe incorrere nella sospensione dalle attuali mansioni‘”.

A comunicarlo in una nota è il professor Antonino Tindiglia, coordinatore regionale del sindacato Fgu-Gilda insegnanti Calabria.

“È un fatto grave sia per la minaccia ai docenti, neanche troppo velata, di adibirli ad altra mansione (come se non vaccinandosi diventassero inidonei al ruolo di insegnanti), sia anche per la totale violazione della privacy in materia di dati sanitari sensibili. Come Gilda insegnanti ci siamo subito attivati segnalando con pec la circolare al direttore dell’Ufficio scolastico regionale, dottoressa Boda, affinché intervenga tempestivamente”.