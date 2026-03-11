Diritto e ideologia e sociologia

Attenti tutti: non ho minimamente dubbi su cosa fare il 23 marzo; e nemmeno perché aspetto il 23 e non ma la sbrigo il 22. Però c’è che, ieri 9, un giudice (peccato non ricordare il nome) sostenitore del no ha detto una cosetta che non è la solita ingiuria generica eccetera: è un concetto che, se opportunamente argomentato, può essere meritevole di riflessione. Ha detto, in sintesi, che si cerca di impedire ai giudici di analizzare e seguire la sociologia, quindi i mutamenti di mentalità e di costume.

E qui, da storico, non posso non farmi venire richiami dei secoli passati. Il diritto romano non applicava teorie e non si affidava a legislatori illuminati dagli dei, bensì regolava l’esistente. Il diritto arcaico si fondava sulla famiglia, iniziante con un complicatissimo percorso sacrale, chiamato, al plurale “nuptiae”; e il finto rapimento della sposa come le Sabine; e la suovetaurilia, sacrificio di maiale, pecora, toro… eccetera; e si concludeva con la “confarreatio”, e “ubi tu Caia, illic ego Caius”, sostanzialmente l’indissolubilità.

Ebbene, quasi tutti gli illustri signori del I secolo aC che abbiamo studiato a scuola erano coniugati e divorziati, e non solo: Cesare era l’amante di Servilia coniugata Bruto e madre del “fili mi” (???), e che era sorella uterina di Catone nemicissimo di Cesare. Terenzia divorziò da Cicerone; e, risposata, gli sopravvisse fino a 103 anni! Conclusione: afferma Tacito che ai tempi di Tiberio non si trovarono a Roma tre ragazzi nati da un matrimonio confarreato; perciò il diritto regolava il comodo matrimonio civile e relativo divorzio, sesterzi inclusi.

Dite voi… a quei tempi; ma guardate che solo nel 1975 è stato modificato il diritto di famiglia sancito dal Codice Civile del 1942, a sua volta, come quasi tutti i Codici europei, modellato sul Codice Napoleone del 1804. Insomma, le cose cambiano, e il diritto ne deve tenere conto.

E allora, pensa qualcuno dei lettori, fanno bene certi giudici ad applicare le loro ideologie, di fronte ai mutamenti sociologici? Ovviamente, no, fanno malissimo; e fanno malissimo, perché non ne sono in grado: le loro ideologie sono robetta superficiale, da frettolose letture di testi raffazzonati; mentre i fenomeni sociologici sono di ben altra complessità, e non dichiarazioni, per esempio, di buonismo generico o di lotta di classe di periferia.

Non è vero che i delinquenti sono sempre e in ogni caso dei “disagiati” invece che banalissimi delinquenti. È però anche vero che un delinquente è un delinquente, mentre intere periferie di delinquenti sono un fatto collettivo, quindi sociale e politico. E qualcuno ci deve seriamente pensare. Il punto è chi dev’essere questo qualcuno.

Io sarei curioso di sapere se certi magistrati hanno o no sostenuto un esame di una materia che si chiama filosofia del diritto, anzi se hanno studiato filosofia al liceo. E, da quel che sento, nutro solidissimi dubbi.

Non è dunque compito di un qualsiasi magistrato di paese, quello darsi alla sociologia e all’antropologia, due scienze che, se serie, sono scienze, altrimenti sono le classiche non-scienze da conferenza al circolo degli amici, e roba da tema in classe quando l’insegnante è a corto di tracce.

Occorrono dunque seri sociologi; e con essi una categoria che è oggi quasi sparita: i giurisperiti. E non basta una laurea in sociologia per fare un sociologo, come non basta una laurea in lettere classiche per scandire un verso ionico-epico, eccetera. E non basta un concorso perché un piccolo magistrato divenga improvvisamente Papiniano e Ulpiano e Pier delle Vigne!

Mancano poco giorni al fatale 23. Dopo, ne riparliamo.

Ulderico Nisticò