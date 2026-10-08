Disagi intollerabili alla Farmacia Distrettuale di Soverato: malati costretti ad attendere sul marciapiede

Un bacino d’utenza di oltre ottantamila abitanti e un servizio essenziale che continua a svolgersi in condizioni ben lontane dagli standard minimi di civiltà e dignità umana.

È questa la realtà quotidiana con cui sono costretti a confrontarsi i pazienti – molti dei quali affetti da patologie gravi e oncologiche – che si ritirano presso la Farmacia Territoriale e Distrettuale di Soverato, sotto la gestione dell’ASP di Catanzaro.

​La situazione, ormai notoria ma irrisolta, rappresenta una palese violazione delle norme igienico-sanitarie e del buon senso. I locali adibiti al servizio risultano del tutto inadeguati ad accogliere il flusso costante di cittadini che necessitano di ritirare o prenotare farmaci salvavita.

La mancanza di uno spazio idoneo ha trasformato la strada e il marciapiede nell’unica “sala d’attesa” disponibile: i pazienti si trovano così costretti ad attendere per ore all’aperto, esposti al freddo, alla pioggia o al caldo torrenziale, a seconda delle condizioni climatiche.

​Un quadro critico che chiama in causa direttamente i 28 Sindaci dei Comuni afferenti al distretto sociosanitario. Gli amministratori locali, in qualità di prime autorità sanitarie sui propri territori, non possono dichiararsi estranei o non a conoscenza di questo stato di degrado. L’appello lanciato dai cittadini richiede un intervento tempestivo e congiunto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

​Rispettare il diritto alla salute significa garantire non solo la disponibilità dei farmaci salvavita, ma anche strutture adeguate, accoglienti e decorose per la loro distribuzione, salvaguardando la dignità dei pazienti più fragili.