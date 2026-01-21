Disagi per il maltempo a Catanzaro: scuole chiuse e attività sospese giovedì 22 gennaio 2026

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che nelle ultime ore hanno interessato il territorio comunale, provocando disagi alla viabilità, danni e criticità soprattutto nel quartiere Lido, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato due ordinanze contingibili e urgenti

che dispongono la sospensione delle attività scolastiche in tutte le scuole pubbliche e la chiusura di alcuni plessi, nonché di altre strutture pubbliche per la giornata di giovedì 22 gennaio 2026, a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il provvedimento prevede:

La sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole e istituzioni educative pubbliche di ogni ordine e grado, incluso il CPIA, presenti sul territorio del Comune di Catanzaro, al fine di consentire i necessari sopralluoghi tecnici sugli edifici scolastici.

La chiusura, per l’intera giornata, degli istituti scolastici situati nel quartiere Lido, con interruzione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, comprese quelle sportive svolte nelle palestre annesse:

I.C. Vivaldi (plessi Porto, Murano, Casciolino, Barone e scuola secondaria di I grado Vivaldi su Viale Crotone);

IIS Fermi (plessi di Via Carlo Pisacane e Viale Crotone);

PTP “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” (plesso ex Petrucci in Via Melito Porto Salvo e plesso Pacioli).

La chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati, asili nido e ludoteche nel quartiere Lido.

La chiusura di Villa Margherita, della Biblioteca Comunale e del Museo Numismatico Provinciale, a causa della persistente impraticabilità dell’area dovuta alla caduta di rami e alberature.

Annullamento mercato rionale del quartiere Lido ubicato nel piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti) e via Caprera.