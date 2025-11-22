Disavventura a lieto fine nel catanzarese per un 74enne cercatore di funghi

Nella serata di ieri, alle ore 20.00 circa la Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro ha attivato un intervento di ricerca persona nel territorio del comune di Taverna, in località Pietra Bianca.

L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione del mancato rientro di un uomo di 74 anni, uscito nella mattinata per attività di ricerca funghi.

Sul posto inviate le squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna.

Alle ore 22:40 circa, il personale dei Vigili del Fuoco ha individuato l’uomo all’interno della boscaglia, riverso a terra e in evidente stato confusionale, con segni riconducibili a ipotermia.

Lo stesso è stato stabilizzato e immobilizzato su barella, quindi trasferito in zona sicura e affidato al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasporto presso una struttura ospedaliera.

Alle attività di ricerca ha contribuito anche l’Arma dei Carabinieri, con la Stazione di Carlopoli, che ha rinvenuto la vettura del disperso, consentendo di restringere il perimetro delle operazioni e accelerare il ritrovamento.

La collaborazione tra i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e i Carabinieri ha reso possibile un intervento tempestivo, risultato fondamentale per trarre in salvo il malcapitato.