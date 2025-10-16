Discarica abusiva e scarichi illegali, sequestrata area di oltre 10mila metri quadri

Un’area di circa 10.800 metri quadrati è stata posta sotto sequestro a Crotone, in località Passovecchio, dai militari della Guardia Costiera.

Il provvedimento è scattato a seguito di un’ispezione che ha coinvolto un’attività commerciale dedita al noleggio e alla vendita di autogru, interamente recintata e composta da un capannone di circa 2.800 metri quadrati, un deposito e un edificio adibito a uffici, entrambi di 200 metri quadrati.

Durante i controlli, i militari hanno scoperto una vasta discarica abusiva, con circa 5.000 metri cubi di rifiuti sparsi su una superficie di 2.500 metri quadri.

Tra i materiali trovati: pneumatici fuori uso, plastiche, rottami metallici, serbatoi, vetro, scarti edilizi, materiale elettrico, veicoli abbandonati, imbarcazioni e parti meccaniche.

Rifiuti ma anche scarichi abusivi

Gravissima anche la situazione relativa agli scarichi delle acque reflue, che defluivano senza alcun trattamento in un fosso adiacente, in assenza totale di autorizzazioni ambientali.

Alla luce delle numerose violazioni riscontrate, l’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo. Due persone, ritenute responsabili della gestione dell’attività, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per presunte violazioni in materia ambientale.

Nel corso dell’operazione, sono state anche impartite prescrizioni per alcune irregolarità che, se sanate, potrebbero portare alla revoca del sequestro parziale.