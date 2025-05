Discariche abusive sotto sequestro, denunciata l’amministratrice di una ditta

I carabinieri insieme ai militari forestali hanno effettuato un controllo in materia ambientale presso una ditta di Cirò Marina che si occupa di stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, individuata quale obiettivo di interesse a seguito di un sopralluogo aereo svolto nei giorni scorsi.

I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone l’amministratrice unica della società per violazioni al Testo Unico Ambientale dopo avere accertato che in due distinte aree – per un totale di circa 120 metri quadri – oltre 350 metri cubi di rifiuti solidi non pericolosi, prevalentemente derivanti da operazioni di recupero e riciclo, erano depositati all’aperto sul suolo nudo, privo di pavimentazione o impermeabilizzazione, in violazione della normativa.

I carabinieri hanno anche contestato alla ditta anche una la violazione amministrativa relativa all’omessa detenzione, presso il sito, del registro di carico e scarico dei rifiuti.

L’area interessata dallo stoccaggio irregolare dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro preventivo.