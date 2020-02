Discoteca catanzarese nella Top 10 dei locali al “Dance Music Award”

La prestigiosa competizione nazionale ‘Dance Music Award’ ha inserito tra le prime dieci posizioni della categoria ‘WinterClub’ la discoteca ‘Atmosfera’, locale situato a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro.

Il premio di musica dance, promosso dall’associazione ‘Dance Music Italia’, è rappresentato da una targa, concessa soltanto al termine di un televoto che definirà il vincitore tra i dieci locali italiani più votati e verrà consegnato durante un Gran Galà.

Dal primo marzo partirà il televoto della gara che ha già visto vincitore in passato il locale catanzarese per due anni oltre ad un secondo posto. Il premio sarà conteso con locali del mondo della notte quali Area 14, Cromie, Just Cavalli, Peter Pan e altri ancora. (WebOggi.it)