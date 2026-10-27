Discoteca con troppi clienti e l’uscita di emergenza bloccata, serata interrotta

La principale uscita di emergenza chiusa da una saracinesca, presidi antincendio scaduti e 153 persone a fronte di una capienza massima di 100.

Sono le irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato in un locale adibito a discoteca nel centro di Crotone, dove nella notte tra il 24 e il 25 ottobre gli agenti hanno interrotto una serata danzante e fatto evacuare i presenti.

Il controllo amministrativo è stato condotto dal personale della Polizia amministrativa della Questura, con il supporto dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di altre articolazioni della polizia.

Nel locale, dotato anche di un’attività di somministrazione di bevande, era in corso un evento per il quale sono risultate assenti le necessarie autorizzazioni.

La saracinesca chiusa e le carenze antincendio

Secondo quanto riferito dalla Questura, la saracinesca che ostruiva la principale uscita di emergenza era stata chiusa per impedire che dalla strada si potesse vedere lo svolgimento della serata.

Una scelta che aveva reso inutilizzabile la via di fuga. Gli agenti hanno inoltre riscontrato la presenza di idranti ed estintori con i termini di validità scaduti e un numero di avventori superiore di 53 unità al limite consentito.

Alla luce delle carenze accertate, la serata è stata interrotta e il locale evacuato, garantendo un deflusso ordinato. Al termine dell’intervento sono stati sottoposti a sequestro amministrativo quattro radio portatili e 193 biglietti d’ingresso. Sono stati inoltre acquisiti tre titoli di accesso, tra braccialetti e ticket.

Gli altri controlli nella notte

Nel corso della stessa notte, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, le Volanti hanno denunciato una persona per aver esibito un documento d’identità risultato alterato per l’assenza del microchip.

Altre due persone sono state segnalate al prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, con il sequestro di 2,16 grammi di cocaina.

Complessivamente gli agenti hanno identificato 302 persone, di cui 80 con precedenti, e controllato 150 veicoli, elevando due sanzioni per violazioni al Codice della strada.