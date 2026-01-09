 “Discutiamone a scuola”: al Malafarina di Soverato parte il nuovo servizio di psicologia scolastica

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” avvia ufficialmente il progetto “Discutiamone a scuola”, iniziativa promossa dalla Regione Calabria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Aziende Sanitarie Provinciali, approvata con delibera n. 335 il 10 luglio 2024.

L’obiettivo, in un’ottica di collaborazione e di promozione della salute, è quello di contribuire al benessere psicologico e relazionale degli studenti, nonché dell’intera comunità scolastica, attraverso la presenza nelle scuole di psicologi dell’ASP incaricati di svolgere attività di prevenzione, ascolto e sostegno rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico.

Per il Malafarina, la figura di riferimento designata, sarà quella della Dott.ssa Teresa Caligiuri, che incontrerà genitori e docenti nella giornata di lunedì 12 gennaio, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze dell’Istituto.

Il progetto si articolerà su più livelli. Da un lato, sono previste attività collettive (come laboratori, incontri di sensibilizzazione e percorsi dedicati alla gestione delle emozioni e alla prevenzione del disagio), per le quali sarà necessario il consenso informato delle famiglie degli studenti minorenni.

Accanto alle attività di gruppo, tuttavia, verrà attivato altresì uno sportello di ascolto individuale, accessibile su richiesta volontaria da parte di studenti, genitori o personale scolastico.

I colloqui si svolgeranno in spazi riservati e nel pieno rispetto della privacy e del segreto professionale. Il servizio è del tutto gratuito e sarà destinato prioritariamente alle classi del primo biennio, tenendo comunque conto della necessità di favorire il più ampio coinvolgimento della comunità scolastica.

Una delle novità più significative riguarda anche la continuità del servizio: gli psicologi coinvolti, contrattualizzati per 36 ore settimanali, saranno disponibili anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Un’opportunità importante per tutti coloro che necessitino di supporto nei momenti più delicati dell’anno scolastico.

Il progetto si basa su una stretta collaborazione tra l’Istituto e l’ASP territorialmente competente. La scuola garantirà il coordinamento organizzativo, mentre ogni trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del GDPR e delle normative vigenti.

Il Dirigente Scolastico, prof. Saverio Candelieri, invita tutta la comunità scolastica a partecipare attivamente, in quanto “Favorire un clima sereno e accogliente è un impegno condiviso. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una scuola più attenta al benessere psicologico di ciascuno”.