Disegni e video realizzati da bambini contro il Covid-19

La dottoressa Rita Tulelli, presidente di Universo Minori, ha in corso un lavoro culturale con l’istituto comprensivo “G. Bianco” di Sersale e Zagarise, guidato dalla dirigente scolastica Maria Brutto, sia dell’istituto comprensivo “Catanzaro Nord- Est Manzoni”, guidato dalla dirigente scolastica Flora Alba Mottola, del capoluogo calabrese.

Ha composto una simpatica storiella in versi, dal titolo “Il tesoro”, con una curiosa interpretazione della situazione in cui versiamo. Molti piccoli scolari hanno disegnato fumetti e altre immagini, e due bambine, hanno realizzato un video.

“Il tesoro” di Rita Tulelli

Cera lontano lontano un boschetto Con tanti alberi ed un bel laghetto, dove scoiattoli ed usignoli divertivano, e mai da soli: con i cagnetti, con i gattini tutti contenti, e con i bambini; se ne stavano in compagnia e in allegria. Solo un virus, cattivello, un po’ matto nel cervello, non giocava, non parlava, non studiava; sempre torvo come un corvo.

Però un giorno, stufo e stanco di sedere solo al banco, senza amici né compagni, sempre sbuffi e sempre lagni, disse: “Virus triste sono? Diventare voglio buono”. Tutti in coro gli animali, svolazzando con le ali, miagolando ed abbaiando, e le rane gracidando, e le volpi guaiolando, gli gridaron tutti in coro:“Caro virus, sei un tesoro”