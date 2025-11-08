Dispersa nei boschi mentre cerca funghi nel catanzarese, 70enne ritrovata in buone condizioni

Nel pomeriggio di ieri la Sala Operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è stata allertata dai Carabinieri della Stazione locale per la ricerca di una persona dispersa in località Pietra Bianca, nel comune di Taverna.

La donna, di circa 70 anni, si era inoltrata in una zona boscata alla ricerca di funghi, perdendo l’orientamento e non riuscendo a fare rientro al punto in cui aveva parcheggiato la propria autovettura.

Sul posto sono state inviate una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con AF/UCL (Posto di Comando Avanzato), e la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Taverna, che hanno avviato le operazioni di ricerca sul territorio.

Alle ore 23.00 circa la signora è stata individuata dai Vigili del Fuoco volontari di Taverna e successivamente accompagnata fino all’UCL presente sull’area di intervento. La donna, in discrete condizioni generali, presentava uno stato di ipotermia ed è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure di competenza.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla rapida attivazione e al coordinamento tra Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario.