Dissequestrato il palazzo di via San Giovanni Bosco a Soverato: “Nessuna lottizzazione abusiva”

Il procedimento afferente al sequestro del palazzo sito in Soverato alla Via S. Giovanni Bosco, trae origine da uno stralcio del procedimento avente ad oggetto le lesioni del giovane Pasquale Del Gaudio, la cui notizia concernente la fissazione dell’udienza preliminare è stata resa nota in data 21/05/2026.
Il sequestro del manufatto è stato richiesto dai pubblici ministeri Francesca Delcogliano e Roberta Lomurno.
Il decreto di sequestro, invece, è stato emesso dal GIP Piero Agosteo in data 26/4/2026 ed eseguito il 30/4/2026.
A seguito del sequestro la difesa del noto imprenditore Catone Giuseppe, rappresentata dall’avvocato Gianni Russano del foro di Catanzaro, ha impugnato il decreto di sequestro innanzi al Tribunale del Riesame di Catanzaro.
Di ieri la decisione del Tribuanle del Riesame che ha accolto il ricorso presentato dal difensore nell’interesse del Sig. Catone.
E’ stata dimostrata la legittimità dei titoli abilitativi e l’infondatezza dell’ipotesi di lottizzazione abusiva a torto contestata all’imprenditore.
Il provvedimento emesso ieri dal Riesame, che accoglie il ricorso della difesa, comprova la totale infondatezza dell’ipotesi accusatoria.