Distanziale delle ruote: sicurezza e funzionamento

Guidare sicuri significa avere tutte le componenti al massimo dell’efficienza come ad esempio i distanziali delle ruote. Attenzione alla loro manutenzione, usura e successiva sostituzione. Guidare bene non significa solo benessere al volante ma soprattutto sicurezza per chi è a bordo.

Guidare con un sistema stabile e affidabile

La nostra automobile per essere sempre efficiente ha bisogno di massima attenzione e grande manutenzione. Una componente da tenere sempre in grande considerazione è quella delle gomme, la cui funzione si rivela fondamentale per la stabilità della vettura e anche la sicurezza di chi è a bordo. Nello specifico cercheremo di spiegare l’importanza dei distanziali delle ruote che magari sono difettosi o che hanno raggiunto la soglia massima di utilizzo. Scopriamo qualcosa in più in merito fermo restando che bisognerà contattare sempre il vostro meccanico di fiducia.

Componenti leggeri da tenere sotto controllo

Questi distanziali, dal peso limitato e composti da leghe molto leggere, non sono altro che componenti usati per regolare la compensazione delle ruote e per la protezione degli elementi delle sospensioni da una usura anticipata. La sostituzione ovviamente non ha un periodo stabilito quindi si provvederà in tal senso quando ci saranno dei danni meccanici.

Sensazione di forti vibrazioni: campanello d’allarme

Quali motivazioni possono causare il malfunzionamento della ruota? Innanzitutto, si può pensare ad una deformazione (rilevabile anche durante l’ispezione dell’unità) con successive importanti vibrazioni trasmesse al volante: di solito questo avviene quando i componenti vengono realizzati con un materiale che è più morbido rispetto agli elementi di fissaggio. Massima attenzione poi alla formazione di piccole crepe che possono essere create da alcuni elementi di fissaggio che si rivelano poco non adeguati o anche da un serraggio eccessivo. Una buona ispezione visiva potrà essere già sufficiente ad accorgersi delle suddette crepe alle quali bisognerà porre rimedio per scongiurare la rottura.

Utilizzo e sostituzione

Ci vorranno poi dei piccoli e semplici accorgimenti per un giusto utilizzo così come per la sostituzione. Per quest’ultima bisognerà, come detto in precedenza, stare attenti a danni meccanici. In alcuni casi si possono poi installare ruote con un diametro maggiore: qui possiamo utilizzare distanziali per compensare eventuali scostamenti troppo grandi. Si potranno apportare modifiche solo se sono autorizzate dal costruttore della vettura.

Rispettare sempre le indicazioni del produttore

L’automobile sarà da corsa o classica da strada? Nel primo caso sarà possibile stendere la compensazione del cerchio (offset), nel secondo la differenza tra valori originali e quelli modificati non dovrà essere maggiore di pochi millimetri. Il produttore della vettura inoltre indicherà la coppia di serraggio: gli elementi di fissaggio originali andranno sostituiti con quelli più lunghi. Infine, una raccomandazione e cioè quella di non aspettare di sostituire i componenti difettosi, si rischia seriamente in quanto la ruota potrebbe staccarsi mentre si guida.