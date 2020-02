Distretto Sanitario di Soverato – C’è bisogno della collaborazione di tutti

Le ulteriori affermazioni rese a questa testata da parte della sig.ra Lucia Talarico confermano l’esigenza, già auspicata dalla sottoscritta, che operatori sanitari e utenza si relazionino con reciproco rispetto e spirito collaborativo.

La scrivente è stata, infatti, accusata dalla sig.ra Talarico di non aver risposto a una sua mail (del 02/01/2020) e, quando la scrivente ha affermato di averlo fatto (il 03/01/2020 alle ore 17,36), ha subito l’inopinata reiterazione dell’accusa con l’aggravante che la sua difesa sarebbe stata uno sgarbo. E’ quantomeno singolare che risulti sgarbata la difesa e non l’accusa che l’ha preceduta.

La sottoscritta ha affermato di aver inviato una mail di risposta. Non ha preteso di asserire che la destinataria l’avesse letta. La signora Talarico è sicuramente in buona fede quando dice di non averla ricevuta, ma non si capisce perché mette in dubbio quella della scrivente quando sostiene di averla inviata.

A ogni buon conto, e per chiudere definitivamente questa indesiderata disputa, si allega foto della mail – inviata per conoscenza ai vertici Aziendali – con la relativa ricevuta, quale prova inconfutabile della veridicità di quanto asserito dalla sottoscritta. Un dialogo improntato al rispetto reciproco non avrebbe richiesto tale dimostrazione.

Senza entrare nel merito di altri argomenti, per i quali le risposte precedenti sono più che esaustive, si ribadisce che siamo in un momento di difficoltà operativa, dettato da un piano di rientro che limita fortemente le possibilità di spesa (perfino i farmaci, figurarsi un display!). Pertanto, è interesse di tutti agire con spirito collaborativo, utilizzando toni pacati e riguardosi. Soprattutto nelle circostanze esasperanti.

Dott.ssa Tiziana Parrello

Direttore ff del DSS di Soverato

