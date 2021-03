Distretto sanitario di Soverato, invito ai sindaci di chiudere tutte le scuole

Nel territorio di competenza del Distretto sanitario di Soverato si registra un’incidenza significativa di nuovi casi confermati di Covid, rispetto alla popolazione residente, tale da necessitare l’adozione di ulteriori misure di contenimento dell’epidemia.

Lo evidenzia ai sindaci del territorio il dottor Domenico De Fazio, responsabile dell’Uoisp Soverato del Dipartimento di prevenzione dell’Asp. Secondo il professionista la situazione potrebbe subire peggioramenti, a causa dell’elevato numero di contatti sociali avvenuti con soggetti poi risultati positivi, emerso nel corso delle indagini epidemiologiche. In specifici territori è in corso l’attività di monitoraggio e di contact tracing, anche con test rapidi antigenici, dalla quale può scaturire l’ulteriore incremento dei casi confermati che avrebbe conseguenze preoccupanti per l’intero territorio, già comunque in una fase di crescita generale dei contagi.

Gli ultimi report di monitoraggio del Ministero della Salute assegnano alla Calabria una classificazione complessiva di rischio “moderato” in cui si stima una progressione in peggioramento , unitamente al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus soprattutto nella fascia di popolazione più giovane.

Vi sono segnalazioni numerose di contatti Covid tra gli studenti e il personale scolastico con conseguenti richieste di screening che continuano a pervenire dalle amministrazioni locali e dalle direzioni scolastiche. Dall’attività di screening e tracciamento fin qui svolta si rileva un incremento dei casi nella popolazione scolastica e nei nuclei familiari di provenienza. C’è, dunque, la necessità di adottare misure più restrittive al fine di arrestare il trend in crescita dei contagi, per cui i sindaci vengono invitati a voler disporre la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio di competenza.

Carmela Commodaro – S1TV