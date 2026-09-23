Disturbi e allarme tra i residenti: il Questore di Catanzaro dispone l’accompagnamento di un cittadino straniero

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Catanzaro, è stato individuato un cittadino straniero senza fissa dimora che, con la propria condotta, aveva creato ripetuti disturbi e situazioni di allarme tra la popolazione residente nel centro storico, determinando preoccupazione e disagio nella comunità.

A seguito degli interventi e degli accertamenti effettuati, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato nei suoi confronti le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

Alla luce degli elementi acquisiti, valutato il potenziale rischio di fuga e considerata la necessità di procedere agli ulteriori accertamenti finalizzati a determinare gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 142/2015.

Conclusi gli adempimenti amministrativi e di polizia, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato presso il C.P.R. di Bari, dove è stato affidato al personale della struttura per la prosecuzione delle procedure previste dalla legge.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di illegalità e di disturbo della civile convivenza, nonché delle attività di verifica delle posizioni dei cittadini stranieri presenti sul territorio, svolte dalla Polizia di Stato attraverso l’Ufficio Immigrazione, a tutela della sicurezza pubblica e della comunità.