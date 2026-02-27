D•MOMENT | Due giorni a Badolato Borgo col famoso street photographer Dino Serrao

La fotografia incontra l’anima dei luoghi. Il borgo di Badolato, in Calabria, ospita uno degli street photographer più seguiti al Mondo, Dino Serrao (star di TikTok con circa 3 milioni di followers e con 1,5 milioni di appassionati seguaci su Instragram), protagonista di un’esperienza immersiva dedicata all’arte, al racconto e alla visione contemporanea.

L’iniziativa, intitolata “D•MOMENT”, si articolerà in due giornate di eventi che coinvolgeranno appassionati, professionisti e pubblico in un percorso tra immagini, formazione e confronto diretto con l’autore.

Sabato 7 marzo, ore 18.30 – Vernissage a Palazzo Gallelli – Badolato Borgo

Nel pomeriggio di sabato – presso il C.A.T./Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli (Via Gallelli n.13/15) – sarà inaugurata l’installazione fotografica “Sguardi dal Mondo”, un viaggio intenso tra volti, storie e frammenti di umanità catturati in giro per il Mondo dall’obiettivo di Dino Serrao.

A seguire, si terrà un talk informale con l’autore: un momento di dialogo aperto per approfondire ispirazioni, tecniche e retroscena della sua fotografia di strada.

Domenica 8 marzo, ore 16.00 – D•MOMENT “Workshop Experience”

Badolato Borgo – Raduno in Piazza Castello

La seconda giornata sarà dedicata a una camminata fotografica condotta da Dino Serrao tra i vicoli, la comunità interculturale e le atmosfere senza tempo dell’antico borgo.

Un’occasione formativa e coinvolgente per osservare, apprendere e raccontare il territorio attraverso lo sguardo di un maestro della street photography. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti solo su prenotazione, con posti limitati a chi fortemente interessato a questo tipo di esperienze.

Info & prenotazioni: +39 338 470 9111

L’iniziativa è promossa e organizzata da Pro Loco Badolato APS / UNPLI Calabria e dal Team Artist “Spop-Art”, con il patrocinio istituzionale del Comune di Badolato e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, nel contesto del progetto “Casa delle Arti e delle Culture”. Una due giorni di arte, visione e connessioni autentiche per vivere un’esperienza culturale intensa e partecipata.

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA: Nato e cresciuto in Calabria, originario di Badolato, Dino Serrao è un fotografo di ritratti di strada di fama internazionale, conosciuto per la sua capacità di rivelare la straordinaria bellezza delle persone comuni. Con il suo obiettivo cattura momenti autentici e spontanei, in cui emerge la profondità e l’anima di ogni individuo. Viaggiando in tutto il Mondo, Dino cerca non solo volti, ma storie, l’essenza dell’umanità che si nasconde nella vita di tutti i giorni.

Da questo percorso nasce D·Moment, un progetto fotografico globale fondato sull’idea che l’ordinario può essere straordinario. L’obiettivo è mostrare che la bellezza risiede dentro ognuno di noi, indipendentemente da chi siamo, da dove veniamo o da cosa facciamo. Attraverso i suoi ritratti, Dino ci ricorda che il nostro valore non dipende dalla notorietà, ma dalla luce che portiamo dentro.

Ogni scatto di D·Moment non ritrae soltanto un volto, ma riflette un’anima. Rendendo visibile ciò che spesso resta invisibile, Dino ci invita a guardare oltre le apparenze e a riconoscere l’umanità che ci unisce tutti.

Come ama ricordare lo stesso artista: “Se solo i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto cambierebbe la nostra idea di bellezza”. Con il suo lavoro, Dino non vuole solo lasciare un’impressione, ma creare un impatto reale, un ritratto, una storia, un momento alla volta.