Docenti del Malafarina di Soverato alla Yükselen Koleji di Ankara per attività di Jobshadowing Erasmus Vet

I docenti Gatto, Donato, Migliarese e Naso in visita alla Yükselen Koleji di Ankara per attività di Jobshadowing all’interno dell’Accreditamento Erasmus Vet!

Nell’ambito delle attività di internazionalizzazione e cooperazione educativa, i docenti Caterina Gatto, Giuseppe Donato, Francesca Migliarese e Vincenzo Naso sono stati ospiti della Yükselen Koleji di Ankara per un’esperienza di jobshadowing, finalizzata allo scambio di buone pratiche didattiche e al rafforzamento delle competenze professionali in un contesto europeo e internazionale.

La Yükselen Koleji rappresenta una realtà scolastica di eccellenza nel panorama educativo turco, distinguendosi per un’offerta formativa innovativa, orientata allo sviluppo integrale dello studente. L’istituto si caratterizza per:

● la forte attenzione alle competenze linguistiche, con percorsi strutturati di lingua inglese e apertura alle certificazioni internazionali;

● l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica quotidiana;

● l’utilizzo di metodologie didattiche attive e laboratoriali;

● la valorizzazione delle discipline artistiche, sportive e scientifiche;

● gli ambienti di apprendimento moderni e tecnologicamente attrezzati.

Durante la permanenza ad Ankara, i docenti hanno avuto modo di osservare lezioni, confrontarsi con i colleghi turchi sulle strategie di insegnamento, approfondire l’organizzazione scolastica e analizzare modelli innovativi di orientamento professionale.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e di arricchimento culturale, favorendo il dialogo interculturale e la condivisione di pratiche educative efficaci per orientare gli studenti e lo staff verso opportunità lavorative concrete.

Nel corso degli incontri istituzionali, il Dirigente scolastico della Yükselen Koleji ha, inoltre, manifestato un forte interesse a conoscere meglio il territorio soveratese, esprimendo la volontà di valutare possibili investimenti nella città.

La docente Caterina Gatto che, oltre ad essere docente del Malafarina, riveste il ruolo di consigliera comunale della città di Soverato, ha dichiarato che si impegnerà a favorire un primo contatto tra il Dirigente turco, il Dirigente del Malafarina Saverio Candelieri, il sindaco della città di Soverato Daniele Vacca e alcuni imprenditori locali, al fine di esplorare eventuali opportunità di collaborazione economica e culturale.

La delegazione ha, anche, avuto modo di visitare la suggestiva regione della Cappadocia, patrimonio naturale e culturale di straordinaria bellezza, approfondendo la conoscenza del contesto storico e territoriale turco.

I docenti dell’Istituto Malafarina, impegnati nell’esperienza di job shadowing ad Ankara, desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Saverio Candelieri, per aver dato loro la straordinaria opportunità di vivere un’esperienza di grande valore umano e professionale.