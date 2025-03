Docenti del Malafarina di Soverato in Turchia per condurre attività di Jobshasdowing

L’importanza dell’uso della lingua straniera settoriale nel campo informatico ed il confronto nell’uso dei Linguaggi di Programmazione al centro delle attività di Jobshadowing a Bursa!

Franco Corapi e Savina Moniaci, due docenti dell’Istituto Tecnico Malafarina di Soverato, diretto dal professore Saverio Candelieri, hanno trascorso una settimana a Bursa, ospiti del più prestigioso Istituto Tecnico Professionale della città, per condurre attività di Jobshasdowing nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ Vet Inapp.

La coordinatrice dello staff Erasmus+ Savina Moniaci ha affiancato Haluk Yazgan e Deren Aytekin e ha approfondito le tematiche connesse ad un uso appropriato della lingua straniera inglese, considerata la lingua franca dell’informatica.

Oltre a facilitare la comunicazione, la conoscenza della microlingua permette, infatti, di immergersi nella cultura tecnologica globale. Le innovazioni, le best practices, la documentazione tecnica, i tutorial, i forum di discussione e dei materiali di apprendimento costituiscono per i docenti di lingua straniera un’ulteriore opportunità di apprendimento e crescita professionale.

L’esperto di Informatica e Sistemi e Reti, Franco Corapi, in collaborazione con Ömer Türk, Esat Yener Baskur e Tuncay Salı, ha condotto un confronto approfondito sugli ambiti di applicazione dei linguaggi di programmazione Java e Python.

Corapi ha illustrato le funzionalità di Java, il sistema di gestione della memoria e delle eccezioni, la portabilità grazie al principio “scrivi una volta, esegui ovunque” (WORA) e le applicazioni principali quali Enterprise, mediante framework come Spring, lo sviluppo di app Android e di Sistemi Integrati, laddove i docenti turchi hanno evidenziato l’uso applicativo di Python: il linguaggio, noto per la sua sintassi semplice che offre una vasta gamma di risorse per i programmatori di tutti i livelli per lo sviluppo web grazie a framework come Django e Flask, Data Science e Machine Learning con librerie come Pandas, NumPy e scikit-learn e Automazione e Scriptin, si è rivelato altamente funzionale nella scuola turca durante il Covid per la creazione di un sistema di riconoscimento biometrico che si sta, ulteriormente, implementando con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale in un applicativo di riconoscimento facciale.

In conclusione, le specificità tecniche, linguistiche e culturali hanno consentito ai due docenti, grazie al Programma Erasmus, di interagire con colleghi ed esperti stranieri e di accedere a risorse educative di alta qualità.

L’uso della lingua straniera settoriale nel campo informatico si è rivelata fondamentale per l’accesso a risorse, per la comunicazione e la comprensione delle tecnologie emergenti. Distinguere tra linguaggi di programmazione permette, infatti, ai professionisti di scegliere e calibrare lo strumento più adatto alle esigenze dei discenti.

Investire nella padronanza della lingua e nella comprensione dei linguaggi di programmazione assume un’importanza cruciale per chi desidera formare studenti consapevoli delle opportunità che il panorama tecnologico globale offre.