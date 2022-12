Docenti dell’ITE di Soverato partecipano in Irlanda all’ERASMUS+ JOB-SHADOWING MOBILITY

I docenti DE GORI Stella, LEUZZI Domenico e PERRI Susanna dell’IIS Guarasci Calabretta in servizio nella sede dell’indirizzo ITE Calabretta, dal 10 al 20 dicembre 2022 hanno partecipato ad unaalta Esperienza formativa in Irlanda. Si tratta dellamobilità a CORKrelativa al progetto Erasmus+ JOB-SHADOWING MOBILITY,” “IMPROVING TOURISM VET THROUGH TEACHERS AND STAFF LEARNING” (ERASMUS+ Project n. 2019-1-IT01-KA102-007292), gestito dalla Enjoy Italy di Alessandro Gariano (Marcellinara).

Calorosa accoglienza ricevuta dal team dell’agenzia Irlandese “Career Training Internships” che ha gestito a Cork il programma e la permanenza. Il gruppo era formato non solo dai docenti dell’ITE di Soverato ma anche dalle docenti Maria Fino e Maria Rita Ferlisi del liceo Palumbo di Brindisi. Il gemellaggio tra le due scuole è stato subito suggellato dalla sinergia tra i docenti che hanno approfittato della permanenza a Cork per scambiare opinioni sull’organizzazione della scuola irlandese per poi confrontarsi su quella Italiana.

Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff dell’agenzia Irlandese dalla direttrice Kathy O’Dwyer alle sue collaboratrici Susan, Emma, Jennifer e Mairèad per la professionalità. Il programma delle attività per i docenti è stato molto interessante ed impegnativo. La direttrice Kathy in un primo momento ha, oltre che illustrato il programma,voluto far conoscere al gruppo il sistema scolastico irlandese; per poi organizzare un incontro ufficiale con la sindaca di Cork, dopo una breve formalità che ha visto la prof.ssa Perri, in rappresentanza della scuola, firmare il registro delle visite insieme alla direttrice dell’agenzia, la visita è proseguita con un colloquio con la sindaca, una donna che con la sua gentilezza ha accolto il gruppo illustrando la sua attività di sindaco a Cork.

Le giornate sono proseguite con visite a scuole pubbliche e private i docenti hanno potuto confrontarsi con presidi e docenti. Parte integrante del progetto è stata, altresì la visita all’università di Cork, università che è risultata la più importante della nazione. L’esperienza è stata significativa per tutto il gruppola conoscenza direttadelle scuole irlandesi e delle bellezze artistiche e paesaggistiche di Cork ha determinato per il gruppo una esperienza altamente formativa.

Rientrati in Italia con un carico di entusiasmo per l’esperienza vissuta e per il confronto avuto con le colleghe di Brindisi si ritiene che nella carriera scolastica di un docente il MIUR dovrebbe dare a tutti la possibilità di fare una esperienza del genere per arricchire il proprio bagaglio culturale. E’ doveroso ringraziareil Dirigente Scolastico prof. Gallelli Vincenzo per aver consentito la realizzazione della mobilità in Irlanda, opportunità apprezzata dai docenti partecipanti.