Domani a Catanzaro il “Gran Galà della Danza”: arte, bellezza e solidarietà per il Centro Calabrese di Solidarietà Ets

La danza come forma d’arte capace di educare alla bellezza, alla disciplina, all’armonia. Ma anche la danza come espressione profonda di comunità, emozione condivisa, linguaggio universale che unisce corpi e cuori. È questo il senso che il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro ha voluto dare al Gran Galà della Danza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18. 00, un evento che sarà al tempo stesso spettacolo, festa e gesto concreto di solidarietà.

Il Galà nasce per valorizzare tutte le realtà del territorio che, ogni giorno, attraverso il lavoro nelle scuole e nelle sale prova, promuovono la cultura della danza, con dedizione, talento e passione. Non una competizione, dunque, ma una celebrazione collettiva. Sul palco – quello storico del Comunale, che ha visto passare generazioni di ballerini, coreografi e maestri – saliranno giovani danzatrici e danzatori pronti a condividere con il pubblico la magia del movimento che si fa arte.

«La danza – afferma la direzione artistica del Comunale – non è solo tecnica, è un esercizio di bellezza interiore. Ci insegna la perseveranza, la grazia, l’ascolto. Per questo abbiamo voluto rendere omaggio a tutte le scuole che portano avanti, spesso in silenzio, un lavoro fondamentale per la crescita culturale e personale dei nostri ragazzi».

A condurre la serata sarà Simona Procopio, volto elegante e competente, già nota al pubblico del Comunale per la sua capacità di unire professionalità e sensibilità.

Ma il valore dell’evento sarà soprattutto nel suo scopo benefico: l’intero incasso sarà devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà Ets, da anni punto di riferimento in città e sul territorio per l’inclusione sociale, l’accoglienza e il supporto alle fragilità.

«Sostenere il Centro Calabrese di Solidarietà Ets – spiega il direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro – significa trasformare un momento di spettacolo in un gesto concreto. Ogni passo di danza che vedremo sul palco è anche un passo verso una città più giusta, più attenta, più umana».

A rendere possibile questa grande serata saranno le scuole: Riccardo La Croce Danza, Power Fit Club Asd Taverna, Momento Danza, Royal Ballet, Dream Ballet, Accademia MaStyle, Compagnia Studio Danza, Lelah Kaur Oriental Dance, Maria Taglioni Dance Project, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, mettendo a disposizione coreografie, allievi, insegnanti e – soprattutto – l’energia contagiosa che la danza sa regalare.