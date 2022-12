Domani a Montepaone la liberazione di un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta

Domani sabato 31 dicembre 2022 alle ore 10:00 presso la spiaggia antistante il Comune di Montepaone lido, in prossimità del lido Brondi’s, sarà effettuata la liberazione di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta in ottemperanza all’art. 10 del DCA 130 del 2016 per cui la liberazione dell’esemplare dovrà essere effettuata in corrispondenza del punto di spiaggiamento.

L’esemplare è una femmina adulta, ritrovata in data 11.09.2022 in condizioni critiche, da Francesco Raffa. Prontamente allertati la Guardia Costiera di Soverato e il Servizio Veterinario Area C di Soverato/Catanzaro é stata destinata al Centro Referente per il Territorio: Centro Recupero Tartarughe e altri animali marini M.A.R.E. Calabria di Montepaone.

Si precisa che per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato entrare in acqua con l’esemplare. Nelle foto è possibile vedere l’esemplare appena recuperato e nei giorni successivi al recupero.

Essendo la liberazione degli esemplari il risultato finale di tanti sforzi esercitati da tutti coloro che hanno preso parte al soccorso e alla riabilitazione della specie protetta, si ringraziano tutti per l’operato svolto e chiunque di voi volesse essere presente per salutare con noi la tartaruga BEA!

Per adottare le tartarughe marine e sostenere la nostra attività di volontariato a favore della tutela degli animali marini protetti in Calabria, contattaci all’email dell’Associazione M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort) ETS ai seguenti indirizzi

– Pec: associazionemarecalabria@pec.it

– Email: associazionemarecalabria@gmail.com