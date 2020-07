Domani a Montepaone Lido l’evento Naturium “Foodspring Fest”

Il dottore Cotilli: una corretta alimentazione è la chiave del nostro benessere

Tutto pronto per il grande evento “Foodspring Fest” in programma domani (giovedì 16 luglio) a Montepaone Lido, nel piazzale “Urban Market” di via Nazionale, 20. Promosso dal progetto culturale “Naturium” l’appuntamento si snoderà a partire dalle ore 19 e fino alle 21, tra utili consigli di benessere, musica, degustazioni gratuite, tanti gadget in regalo e speciali esibizioni sportive.

Due ore intense, dedicate a chi ama l’alimentazione sportiva e il cibo sano, che verranno introdotte dalle importanti relazioni del dottor Ugo Cotilli, medico chirurgo specialista in dietoterapia e medicina estetica, e della dottoressa Eleonora Nardo, biologa nutrizionista. Presenze particolarmente significative per offrire spunti scientifici di confronto e di riflessione ai presenti. “Se affrontiamo l’argomento a 360 gradi – anticipa il dottore Cotilli – possiamo dire che, ancora oggi, ci sono persone che danno poca importanza all’aspetto alimentare.

E, invece, è proprio questa la chiave fondamentale del nostro benessere. Il suggerimento che posso dare è quello di informarsi sempre e solo da fonti attendibili e di farsi affiancare da un professionista in grado di visionare il generale stato di salute del soggetto e di indirizzarlo verso un corretto regime alimentare e gli integratori più appropriati”. Saranno tanti i gustosi assaggi offerti in degustazione domani a Montepaone. Tra gli altri, spicca il nuovissimo “Shape Shake 2.0”: la grandissima novità di questa estate 2020, delizioso sostituto del pasto, povero di zuccheri ma ricco di proteine, vitamine, minerali e fibre.

Sarà la blogger e food designer Lucia Riillo a curare e presentare i prodotti in degustazione. Il tutto accompagnato da tanta buona musica (dj set Kimiko, special guest Annette) e da una dimostrazione pratica di allenamento con la corda, con il campione italiano jr di Kfw, Andrea Notaro (e per tutti, in regalo la corda per allenarsi). Non meno importante per i consumatori, per tutta la giornata di giovedì “Urban Market” assicurerà il 10 per cento di sconto su tutti i prodotti “Foodspring”.