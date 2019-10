Domani a Soverato la “Giornata mondiale dell’allattamento materno”

Per la prima volta a Soverato. Appuntamento sul lungomare Europa.

La settimana per l’allattamento materno (SAM), celebrata in tutto il mondo con manifestazioni e iniziative di supporto alle famiglie e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per la prima volta sbarca a Soverato (Cz). Appuntamento domattina, domenica 6 ottobre, a partire dalle 10 sul lungomare Europa, all’altezza del campo “Ippica”, per parlare dell’importanza dell’allattamento per la salute presente e futura dei bambini e della donna. Il motto della SAM 2019 è Potere ai genitori per favorire l’allattamento. “Fornire informazioni imparziali e basate su evidenze scientifiche restituisce il potere decisionale ai genitori e contribuisce a creare le condizioni ottimali in cui le donne possano allattare. L’allattamento è una prerogativa della madre ma, per avere maggiori possibilità di riuscita, richiede il sostegno dei papà e di familiari, colleghi, tutta la comunità nel suo insieme”, spiega il MAMI, Movimento italiano per l’allattamento materno.

Domani mattina sul lungomare di Soverato ad attendere mamme, papà, futuri genitori, famiglie, nonni, zii, operatori e semplici cittadini desiderosi di informarsi ci saranno le volontarie del gruppo “Mamme alla pari” del Consultorio di Soverato, che hanno messo in piedi una realtà che si offre di aiutare mamme, donne e famiglie nel percorso nascita e allattamento improntato alla fisiologia, ottimale alla luce delle maggiori evidenze scientifiche e delle migliori prassi operative. Insieme a loro anche ostetriche qualificate, che forniranno consulenza gratuita e preziose informazioni. A colorare la festa centinaia di palloncini che saranno distribuiti ai bambini che passeranno di lì, mentre ai loro genitori e accompagnatori sarà distribuita una brochure informativa.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Consultorio familiare di Soverato – Unità operativa salute donna e infanzia diretta da Teresa Napoli. Fondamentale è stato il supporto delle ostetriche Roberta Tripodi (Consultorio) e Mimma Mignuoli (Dipartimento tutela della salute Regione Calabria) e della sua associazione Dall’Ostetrica. La manifestazione è stata infine sostenuta dal Comune di Soverato, con il sindaco Ernesto Alecci che si è dimostrato sensibile alla giornata di sensibilizzazione e ha dichiarato di “condividerne pienamente gli obiettivi”.