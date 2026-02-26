Domani a Soverato l’apertura della nuova sede territoriale di Confimprenditori

Domani 27 Febbraio alle ore 18.00 si terrà l’apertura della nuova sede territoriale di Confimprenditori a Soverato.

Confimprenditori e’ una realtà in continua crescita e intende aprire le porte al territorio, ad imprese, liberi professionisti, politica e istituzioni per farsi conoscere e interagire in modo costruttivo e dinamico con tutte le realtà territoriali.

Confimprenditori terra’ la propria presentazione ufficiale domani presso Villa Ersilia, in Via Trento e Trieste, 140 a Soverato alle ore 18.00.

Ad accogliere gli invitati saranno presenti tutti i dirigenti di Confimprenditori Soverato, i membri del Direttivo Nazionale di Confimprenditori e il Presidente Nazionale Stefano Ruvolo.