Domani a Soverato il via della quarta edizione del Magna Graecia Experience

Ricky Tognazzi, Marco Leonardi, Massimo Mauro, Gianfrancesco Lazotti e Dario Enchelli saranno gli ospiti della quarta edizione di Magna Graecia Experience, in programma da domani martedì 18 fino al 21 marzo, ogni mattina dalle ore 10 al teatro comunale di Soverato.

Un ciclo di proiezioni ed incontri con registi, attori, addetti ai lavori, per far conoscere ai ragazzi come funziona la macchina del cinema e riflettere su tematiche di grande valore educativo e sociale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e la consapevolezza delle nuove generazioni.

La rassegna – ideata da Alessandro e Gianvito Casadonte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Soverato – si aprirà con “Made in Dreams” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto, film che racconta la storia di Amadeo Peter Giannini, fondatore di Bank of America, figlio di immigrati italiani, protagonista della finanza degli Stati Uniti durante la Grande Depressione e grazie al cui sostegno hanno visto la luce capolavori di Charlie Chaplin e Walt Disney.

A discuterne sarà Dario Enchelli, consulente di marketing e distribuzione per la produzione Daitona. Uno dei miti dello sport italiano di tutti i tempi sarà invece al centro dell’incontro di mercoledì 19 marzo con Ricky Tognazzi, regista di “Pietro Mennea-la freccia del Sud”, miniserie tv che ripercorre una figura indimenticabile nella storia dell’atletica. Ad intervistarlo il giornalista Fabrizio Corallo.

Il giorno successivo ancora spazio allo sport, questa volta con Massimo Mauro che, attraverso il libro “Gianluca Vialli: Le cose importanti”, ricorderà l’amico con cui ha condiviso l’esperienza della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, affiancandolo nella difficile partita difronte alla malattia.

Nella seconda parte della mattinata, il Magna Graecia Experience racconterà agli studenti Mia Martini, l’iconica voce calabrese, con la testimonianza di Gianfrancesco Lazotti autore di “Mimi’, tutti ne parlano io l’ho conosciuta”.

Per l’ultima giornata, venerdì 21 marzo, salirà sul palco l’attore Marco Leonardi, protagonista di “Il mio posto è qui”, film diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone: un’occasione per riflettere attorno ad una storia di amicizia e di emancipazione, ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40 e sullo sfondo di profondi cambiamenti sociali.

A visionare i film e a parlare con gli ospiti – a cui verranno consegnati i riconoscimenti realizzati dal prestigioso brand G.B. Spadafora – saranno le ragazze e ragazzi degli istituti scolastici superiori di secondo grado di Soverato: IIS “Guarasci-Calabretta”, Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina”, Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Istituto Paritario Maria Ausiliatrice e Scuola Don Bosco.