Domani al Conventino i funerali del “dadaista catanzarese” Davide Rotella

Fissati per domani, sabato 14 Settembre, alle ore 11, nella chiesa del Conventino, a Catanzaro, i funerali di Davide Rotella, il “dadaista catanzarese” trovato morto nella sua casa di Pietragrande. Il decesso, per cause naturali, risaliva a qualche giorno prima. Davide Rotella, di 56 anni, di Catanzaro, era nipote del famoso artista Mimmo Rotella.

Il conduttore televisivo Massimo Brescia, suo amico personale, ricorda con nostalgia il suo intervento quando, diversi anni orsono, Dadà (così lo chiamavano gli amici) Rotella ritirò il Premio Mar Jonio alla Memoria di Mimmo Rotella nella suggestiva Piazza Duomo di Cropani.

A consegnare il riconoscimento il Principe Fulvo Ruffo di Calabria “il quale – afferma Massimo Brescia – ha espresso le sue sentite condoglianze. Ricordo ancora oggi le incisive parole di Dadà Rotella ricevendo il prestigioso Premio Mar Jonio, in memoria dello zio, e la gratitudine verso il fondatore del Premio stesso, Luigi Stanizzi, che puntualmente aveva organizzato la meritoria iniziativa per Mimmo Rotella, artista catanzarese di fama mondiale”.

Domenico Rotella, come ha scritto Anna Trapasso, “amava il mare, la sua “Calabria Jonica”, la natura, percorrere chilometri in bicicletta. Amava Pietragrande, dove aveva scelto di vivere, nella villa di famiglia, circondato da quadri e bozzetti dello zio, il celebre artista Mimmo Rotella, fratello di suo padre, Aldo Rotella, architetto le cui orme aveva seguito il fratello Fabio, archistar milanese.

Amava il mondo, i viaggi, ma anche la “sua” Montauro, le albe sul lungomare, che fotografava puntualmente”. Tanti gli amici scossi dalla tragica notizia.