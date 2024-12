Domani al Musmi di Catanzaro un seminario sulla figura di Napoleone

“Napoleone”. Domani al Musmi il seminario organizzato da Calabria in Armi e Alliance Française di Catanzaro

Cosa ha rappresentato nella storia del mondo occidentale, in particolare per l’Europa e l’Italia, la figura di Napoleone, imperatore dei Francesi e re d’Italia? Il tema verrà affrontato nel corso di un seminario organizzato dalle associazioni Calabria in Armi e Alliance Française di Catanzaro che si terrà domani, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 9.30, nella sala conferenze del MUSMI di Catanzaro, all’interno del Parco della Biodiversità Mediterranea.

Durante l’incontro, che coinvolgerà gli studenti delle scuole catanzaresi, si analizzerà il personaggio anche dal punto di vista della morale e del diritto.

Interverranno: Pasquale Martinello, presidente associazione Calabria in Armi; Fernanda Tassoni, presidente Alliance Française di Catanzaro; Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanaro; Amedeo Mormile, presidente provincia di Catanzaro.

A relazionare saranno: Claudia Atzeni, docente di Teoria Generale del Diritto all’UMG; la stessa presidente dell’Alliance Française, Fernanda Tassoni; Nando Castagna, storico; Alberto Scerbo, docente di Filosofia del Diritto all’UMG; Roberto Avati, storico; Adolfo Procopi, avvocato; Salvatore Moschella, ufficiale superiore medico dell’Esercito.

L’evento conta anche della collaborazione con la Federazione delle Alliance Françaises d’Italia; è stato inserito, infatti, nel “Parcours culture” e vedrà collegate tutte le delegazioni italiane.