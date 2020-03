Domani l’Arcivesco Bertolone si recherà nel Cimitero urbano di Catanzaro per un momento di preghiera e di benedizione

Venerdì 27 marzo, alle ore 12.00, Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, in comunione di preghiera con tutti i Vescovi italiani, si recherà nel Cimitero urbano del capoluogo di regione.

Un momento di raccoglimento, di preghiera e di benedizione per affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia. Un “venerdì della misericordia” per esprimere la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore, fissando lo sguardo al Crocifisso che dona la speranza consolante nella Risurrezione.

Alle ore 12.00 tutte le campane dell’Arcidicodesi suoneranno a lutto per ricordare tutti i morti. Sarà possible seguire in diretta streaming il tutto attraverso la pagina FB del Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro.