Domani riapre l’ufficio postale di Argusto

Una struttura moderna e tecnologicamente all’avanguardia dove è possibile richiedere tutti i certificati dell’Anpr, il cedolino della pensione e il rilascio del passaporto.

L’ufficio postale di Argusto riaprirà al pubblico domani mattina, mercoledì 27 agosto. La sede di via Francesco Spasari è stata interessata dai lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis” ed è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è abilitato anche al rinnovo e al rilascio dei passaporti.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Argusto è a disposizione dei cittadini nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.45.