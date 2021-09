Domani riprendono gli allenamenti del Volley Soverato

Si entra sempre più nel vivo della stagione in casa Ranieri International Volley Soverato. Prosegue, infatti, senza sosta la preparazione delle ragazze di coach Bruno Napolitano che dopo due giorni di meritato relax si ritroveranno in sala pesi martedì mattina per iniziare un’altra settimana di allenamenti.

Quelli trascorsi sono stati giorni importanti per le biancorosse che hanno svolto il loro primo allenamento congiunto da quando ha avuto inizio la pre-season; al “Pala Scoppa” capitan Riparbelli e compagne si sono allenate con la squadra del Palmi militante in serie B1 e guidata in panchina da coach Fabio Tisci con Enzo Celi assistente.

E’ stato un test molto importante per entrambe le compagini che ha permesso ai due coach di valutare il momento delle rispettive squadre in una fase di stagione fondamentale. Ovviamente, coach Napolitano ha provato quello che dovrebbe essere lo starting six in campionato anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo considerando, soprattutto, come detto dallo stesso allenatore più volte, che tutti nel Soverato sono considerati titolari.

Impiegate tutte le ragazze a disposizione con le due squadre che hanno fatto vedere cose interessanti ma, con la forma migliore che deve naturalmente ancora arrivare.

Anche in questa settimana per la Ranieri International Volley Soverato ci sarà mercoledì un allenamento congiunto con la Sigel Marsala di coach Delmati. Sarà un’altra occasione importante per procedere con il programma di avvicinamento all’inizio del campionato.