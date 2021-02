Domani sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale

L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico locale per la città di Catanzaro, informa che per domani, lunedì 8 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, è prevista la prima azione dello sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna.

L’Azienda evidenzia che potrebbero verificarsi disagi per gli utenti che utilizzano i bus e la funicolare per i propri spostamenti, durante le 4 ore di protesta indicate dai sindacati,

Gli operatori di esercizio – rende noto l’Amc – garantiranno le corse non ricadenti nella fascia oraria indicata e, in ogni caso, le corse già partite raggiungeranno i capolinea di destinazione.

Per qualsiasi info o richiesta si potrà ricevere risposte in tempo reale interagendo con la pagina social aziendale https://www.facebook.com/amc.spa