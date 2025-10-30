Domani scuole chiuse a Catanzaro per Allerta meteo

Ordinanza del sindaco Nicola Fiorita

Il sindaco Nicola Fiorita ha formalizzato l’ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre 2025.

Il provvedimento del primo cittadino fa seguito al bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che ha comunicato un’allerta meteo arancione, che nella giornata di domani interesserà anche il territorio comunale.