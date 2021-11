Domani sera turno infrasettimanale del Volley Soverato contro Modica

Primo turno infrasettimanale del campionato in serie A2. La Ranieri International Volley Soverato è attesa dal match interno al Pala Scoppa contro la compagine siciliana dell’ Egea Pvt Modica.

Dopo il bel successo ottenuto a Catania, che ha portato le calabresi a quota otto in classifica, Mennecozzi e compagne riprendono oggi gli allenamenti in vista di quest altro match impegnativo.

Ambiente carica in casa biancorossa per questo avvio di stagione positivo che ha dimostrato la solidità e la compattezza di questo gruppo guidato con sapienza da coach Napolitano e il suo staff.

Sarà un match da affrontare come sempre con la massima concentrazione perché la classifica delle siciliane, ferme al palo, senza punti, non deve ingannare; il Soverato avrà dalla sua il calore del Pala Scoppa che anche domani sera non farà mancare il proprio supporto. Incontro che avrà inizio alle ore 20:30.