Domenica 01 Febbraio a Badolato l’iniziativa “Il rito del maiale in Calabria”

Il percorso progettuale “FAI PONTE TRA CULTURE” continua a far tappa a Badolato Borgo con un evento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione culinaria popolare. Domenica 01 Febbraio, a partire dalle ore 10.00, presso il Ristorante “Il Castellano”, si terrà l’iniziativa “Il rito del maiale in Calabria nella tradizione popolare: un’antica festa di comunità” tra antiche tradizioni culturali popolari, cucina tipica e convivialità.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria e l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, propone un laboratorio di cucina tradizionale incentrato sulla cultura gastronomica del maiale, elemento centrale della cucina contadina calabrese.

Il laboratorio sarà curato dal macellaio e salumiere Massimo Bressi della Macelleria Bressi di Badolato Marina, dalle e dagli chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e dalla scrittrice ed esperta di cucina tradizionale Barbara Froio, che accompagneranno i partecipanti in un interessante percorso tra saperi, sapori, racconti e pratiche della tradizione.

A seguire, è previsto un momento conviviale di gruppo con la degustazione di piatti tipici legati al tema del laboratorio-incontro, per valorizzare il cibo come strumento di incontro, memoria e dialogo interculturale. Infatti, “FAI PONTE TRA CULTURE” organizza queste iniziative col coinvolgendo di varie e nutrite comunità di cittadini stranieri residenti nel territorio.

La partecipazione è solo su prenotazione ed è prevista una quota di adesione (con un menu speciale di € 30 a persona per il pranzo, incluso acqua e vino rosso locale).