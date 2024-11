Domenica 1 dicembre a Caulonia un convegno sullo scienziato Armando Verdiglione in onore dei suoi primi 80 anni

Sabato 30 novembre 2024 il filosofo Armando Verdiglione (assai noto a livelli internazionali per i suoi oltre cento libri, migliaia di saggi e le sue molteplici attività socio-culturali, nato in Caulonia giusto 80 anni fa) verrà celebrato in varie parti d’Italia in occasione di questo significativo compleanno. Ad esempio, un suo seguace veneto, lo scrittore Giancarlo Calciolari, terrà una conferenza a Bologna e poi a Padova; mentre l’Università delle Generazioni di Agnone del Molise gli consegnerà il “Gran Premio di Calabrese Eccellente”.

E già giorni fa in suo onore lo scultore badolatese Gianni Verdiglione ha cementato su muro una “Pietra Parlante” in contrada Focà di Caulonia Marina. Sono già pervenuti al Sindaco dott. Francesco Cagliuso messaggi di saluto, come quello dell’eminente prof. Giuseppe Nisticò, già amato Presidente della Regione Calabria, Senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato, Deputato Europeo, cattedratico e farmacologo di fama mondiale che ha guadagnato tante onorificenze in Italia e all’estero pure come scienziato e fondatore o rettore di importanti Istituti di ricerca sanitaria.

A celebrarlo sarà pure la sua città natìa, la quale, domenica 1 dicembre alle ore 18, gli dedicherà un apposito convegno intitolato “I primi 80 anni di Armando Verdiglione”. L’incontro, che avrà luogo nella Biblioteca Comunale, sita in Via Suor Brigida Postorino, verrà aperto dai saluti del Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura, dott. Giovanni Riccio. L’introduzione è affidata all’avv. Francesca Lancia della Pro Loco. Parleranno: il giornalista Ilario Camerieri e l’editorialista Ilario Ammendolìa.

L’insegnante Mimma Petrolo (nipote diretta di Verdiglione, perché figlia di una sorella) porterà la sua testimonianza fatta di riconoscenza, ricordi ed emozioni. Alle conclusioni si arriverà con il Sindaco Francesco Cagliuso che tanto fortemente ha voluto questo omaggio ad uno dei figli più illustri di Caulonia e dell’intera Calabria.

L’Università delle Generazioni auspica che in Caulonia venga istituito un << CSAV – Centro Studi Armando Verdiglione >> non soltanto per studiare le molteplici opere dello scienziato ma anche per valorizzare tutta l’interzona che fin dai tempi della Prima Italia e della Magna Grecia presenta personaggi di enorme genialità e lungimiranza, come il filosofo Tommaso Campanella di Stilo, o di grande spiritualità, come fratel Cosimo Fragomeni della Madonna dello Scoglio o i monaci di Monte Athos a Bivongi e i religiosi raccolti in altri eremi, che fanno della Calabria un territorio sublime e prezioso scrigno di irrinunciabili valori universali, come ha declamato già nel 1939 la scrittrice statunitense nel libro “Calabria la prima Italia” che oggi può essere letto nella traduzione di Sara Cervadoro e nella edizione Meligrana di Tropea. Caulonia potrebbe così diventare una delle più significative “capitali del pensiero umano” pure con utili risvolti turistici di qualità.