Domenica 1 dicembre a Montepaone la presentazione del volume “Racconti poetici di Natale”

Domenica 1 dicembre 2024, alle ore 17.00, nella sala convegni di Palazzo Pyrrò, centro storico di Montepaone, sarà presentato il libro “Racconti poetici di Natale” di Michele Petullà.

Un libro, sostiene l’Autore, pensato per vivere la magia e lo spirito autentico del Natale, un viaggio fatto di emozioni, piccoli miracoli e riflessioni che parlano di speranza e nuovi inizi.

Un libro perfetto per chi vuole ritrovare un po’ d’incanto, regalarsi e regalare momenti di pace e bellezza.

Un libro diverso, fatto di parole che scaldano l’anima e di messaggi da custodire per una rinnovata umanità.

L’ Evento è organizzato da L’Arca, Libera Associazione Culturale, e L’Occhio del Pavone, gruppo di studi-ricerche-archiviazioni, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Mario Squillace” di Montepaone, e il patrocinio del Comune di Montepaone, dell’Associazione “Intersezioni Culturali” di Vibo, della casa editrice Libritalia.net.

In programma dopo i saluti di Mario Migliarese, Sindaco di Montepaone, e Massimiliano Cappuccino, responsabile L’Occhio del Pavone, gli interventi del prof.Carlo Simonelli, autore della prestigiosa prefazione, scrittore, critico, esperto in Letteratura e Linguistica italiana, docente di Italiano nei licei e di Alta Formazione per insegnanti a Berna, della Prof.ssa Berenice Gullà, Prima Collaboratrice della Dirigente Scolastica dr.ssa Anna Alfeo, Istituto Comprensivo Mario Squillace di Montepaone, dell’Autore Michele Petullà, scrittore, saggista, critico letterario, sociologo, giornalista.

Nel corso della presentazione verranno letti alcuni testi, tratti dal libro, da Giovanni Catuogno, animatore di comunità.

A moderare Giovanna Vecchio, autrice di articoli e recensioni critiche, presidente L’ARCA Montepaone.