Domenica 10 Maggio a Soverato la presentazione del Fumetto “Antonello Gagini e la Pietà”

L’Associazione Culturale Sirena Ligea e il Comune dí Soverato sono lieti di annunciare la presentazione dell’albo a fumetti “La Pietà di Antonello Gagini.

Il Fumetto”, che si terrà domenica 10 maggio alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare Bruno Manti a Palazzo di Città. Questo evento, realizzato con il sostegno della Regione Calabria, rappresenta un’importante iniziativa di valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

L’opera editoriale offre un nuovo e coinvolgente modo di esplorare la figura di Antonello Gagini, uno dei più importanti scultori del Rinascimento, e la storia della sua celebre Pietà, conservata nel suggestivo borgo di Soverato Superiore.

Attraverso il linguaggio diretto e accattivante del fumetto, “La Pietà di Antonello Gagini” si propone di avvicinare un pubblico diversificato, rendendo accessibile a tutti la ricchezza della nostra tradizione artistica.

Il progetto ha visto la collaborazione dell’Associazione Culturale Attivamente APS, con una curatela di alto livello: la Direzione Artistica è affidata ad Antonella Salatino, mentre Ulderico Nisticò ha fornito la Supervisione Storica.

I disegni e le chine sono stati realizzati da Marco Leone e i colori sono a cura di Rosario Leone, sotto la supervisione della Grafimated Cartoon.

Appuntamento a domenica 10 maggio per scoprire questa nuova narrazione che mescola arte, cultura e fumetto, in una serata che promette di essere non solo informativa, ma anche di grande intrattenimento.