Domenica 12 Maggio incontro a Soverato con i candidati di Più Europa

“Più Europa in Calabria, più Calabria per l’Europa”. Il capolista di Più Europa per la circoscrizione Italia Meridionale (Elezioni Europee 2019), Prof. Raimondo Pasquino, e la candidata Dott.ssa Serena Del Negro incontrano i cittadini e la stampa domenica 12 maggio 2019, alle ore 17, presso la Lega Navale di Soverato (CZ), in Piazza Nettuno 3.

In un contesto in cui le spinte sovraniste rischiano di marginalizzare ulteriormente regioni già in difficoltà, come la Calabria, c’è un’altra Italia più coraggiosa, più libera e più aperta all’Europa, una rete di cittadini che rappresenta la parte migliore dell’Italia pronta a rimboccarsi le maniche per migliorare l’Europa.

E’ una sfida che ha visto la disponibilità di tante donne e di tanti uomini mettersi in gioco in queste elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Per la circoscrizione Italia Meridionale, Più Europa presenta due professionisti Calabresi: il capolista, Prof. Raimondo Pasquino, già rettore della Università degli studi di Salerno, vice-presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, presidente del consiglio comunale di Napoli, e la Dott.ssa Serena Del Negro, medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia, dirigente medico presso il presidio ospedaliero Basso Ionio di Soverato, responsabile del Centro di Procreazione medicalmente assistita di primo livello di Catanzaro.

I due candidati incontreranno i cittadini e la stampa per presentare il programma di PiùEuropa. L’incontro sarà moderato dal Dott. Francesco Brancatella, giornalista e inviato di Raiuno.