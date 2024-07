Domenica 14 Luglio a Montepaone la seconda edizione di Girasuli

L’associazione Pro Il Sotterraneo APS e la famiglia Catrambone vi aspettano per la seconda edizione di Girasuli. All’interno del campo è possibile scattare foto sia con i meravigliosi Girasoli che con le varie istallazioni scenografiche predisposte.

È inoltre possibile fare una degustazione di prodotti tipici calabresi (su prenotazione) con l’attesissima cassetta. Tutte le informazioni utili si possono trovare sui vari canali social.

L’evento si è dimostrato essere molto atteso da chi già è venuto a farci visita nell’anno precedente; nonostante le avversità e la siccità che purtroppo è stata protagonista di queste due stagioni passate, la natura anche quest’anno ci ha donato la possibilità di ammirare questo campo.

Speriamo di regalarvi delle giornate spensierate e felici. Noi promotori del concetto di “restanza” siamo pronti a dimostrarvi che esiste una Calabria semplice, che peró incanta con il suo meraviglioso paesaggio.

Tra cielo, terra e mare vogliamo dimostrarvi che con poco si puó valorizzare il territorio circostante in cui quotidianamente viviamo e in cui lavoriamo per rendere vive le tradizioni.

L’attesa è finita. Il grande giorno è arrivato. Siamo pronti per la seconda edizione di Girasuli. Eravamo impazienti di dirvi quando così come lo siete stati voi di saperlo. Ci vediamo Domenica 14 Luglio dalle ore 18:00. Vi aspettiamo.