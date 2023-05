Domenica 14 maggio la seconda edizione di “Corri a Squillace”

Il lungomare di Squillace cornice ideale per accogliere un atteso evento sportivo e turistico in programma per domenica prossima 14 maggio.

Sono arrivate oltre 350 iscrizioni di atleti calabresi ma con presenze di corridori provenienti anche da altre regioni del mezzogiorno, in rappresentanza di oltre 30 società sportive. Segno evidente di un interesse crescente fra gli appassionati della corsa agonistica che hanno condiviso la scelta degli organizzatori di utilizzare il litorale del comune di Squillace per dare il giusto risalto ad una manifestazione che ha trovato vasti consensi fra gli addetti ai lavori e fra le istituzioni.

La gara, che copre un percorso di 10 Km, è omologata Fidal e rientra tra le tappe del campionato regionale individuale C.S.A.In. Particolarmente soddisfatto il presidente della società sportiva Run For Catanzaro, Francesco Benefico, organizzare un evento di questa portata- precisa Benefico, è sempre molto impegnativo ma ho avuto la fortuna di avere la collaborazione attiva di partner di livello come il comitato regionale dei Centri Sportivi aziendali e industriali; la Federazione italiana di atletica leggera, l’associazione italiana arbitri e il comune di Squillace, con la presenza costante e molto collaborativa dell’assessore al turismo , dott. Franco Caccia.

Mancano oramai poche ore al classico colpo di pistola che decreta l’inizio della gara in cui condividere la passione per lo sport, quale stile di vita sano, ma anche di fruire dell’unicità delle bellezze del nostro territorio. La scelta di Squillace, la cui spiaggia è accreditata da anni della bandiera verde, non è stata casuale. Il lungomare della città già patria di Cassiodoro è da anni lo spazio preferito per la corsa, da parte di atleti iscritti alle diverse società sportive della provincia di Catanzaro, per la cura del suo lungomare e per la presenza di una biodiversità della vegetazione che rende questo tratto sede ideale per una corsa podistica. Parole di soddisfazione anche da parte dell’assessore al turismo del comune di Squillace, il sociologo Franco Caccia.

La nostra amministrazione è ben lieta di ospitare eventi di tale portata consapevoli che la pratica dello sport rappresenti una scelta salutare ma anche occasione per promuovere la conoscenza del nostro territorio e delle sue bellezze turistiche. Sono certo inoltre che la passione e la competenza di persone come Francesco Benefico rappresentino la migliore garanzia per una crescita continua della manifestazione.